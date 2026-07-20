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LHS 1140 b पर मिला वायुमंडल, क्या भविष्य में यहां रह पाएगा इंसान?
वर्ष 2026 में नासा (NASA) और दुनिया भर के खगोलविदों ने अंतरिक्ष में जीवन की खोज को लेकर कुछ बेहद रोमांचक सफलताएं हासिल की हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इससे पहले भी GJ 3378b और HD 137010 b जैसे पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजा था, लेकिन जुलाई 2026 में साइंस (Science) जर्नल में प्रकाशित एक ताज़ा शोध ने विज्ञान जगत में हलचल मचा दी है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से दूर एक ऐसे 'सुपर-अर्थ' LHS 1140 b पर वायुमंडल की प्रत्यक्ष खोज की है, जो भविष्य में इंसानी जीवन के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बन सकता है।
1. स्थिति, दूरी और इसका सूर्य
हमारा अंतरिक्षीय पड़ोसी: LHS 1140 b हमारी पृथ्वी से करीब 48 प्रकाश वर्ष (Light Years) दूर 'सिटस' (Cetus) तारामंडल में स्थित है।
इसका सूर्य (तारा): यह ग्रह LHS 1140 नाम के एक 'रेड ड्वार्फ' (लाल बौने तारे) की परिक्रमा करता है। यह तारा हमारे सूर्य की तुलना में काफी छोटा और ठंडा है।
2. आकार, बनावट और पानी की प्रचुरता
सुपर-अर्थ (Super-Earth): यह पृथ्वी और मंगल की तरह ही एक पथरीला (Rocky) ग्रह है। आकार के मामले में यह पृथ्वी से लगभग 70% बड़ा (1.7 गुना) है, जबकि इसका द्रव्यमान (Mass) पृथ्वी से 5.6 गुना अधिक है।
विशाल जलस्रोत: ग्रह के घनत्व (Density) का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में पानी मौजूद हो सकता है।
3. यह खोज इतनी ऐतिहासिक और खास क्यों है?
ब्रह्मांड में अब तक हजारों ग्रहों की खोज हो चुकी है, लेकिन LHS 1140 b पर मिलीं ये तीन चीजें इसे 'एलियन लाइफ' और इंसानी बस्ती बसाने की रेस में सबसे आगे खड़ा करती हैं:
हैबिटेबल ज़ोन (गोल्डीलॉक्स ज़ोन): यह ग्रह अपने तारे से बिल्कुल सटीक दूरी पर चक्कर लगाता है। यहाँ का तापमान ऐसा है जो न तो बहुत अधिक गर्म है और न ही बहुत ठंडा, जिससे इसकी सतह पर पानी तरल (Liquid) रूप में टिका रह सकता है।
मजबूत वायुमंडल के पक्के सबूत: जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) और मैगेलन क्ले टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ग्रह के ऊपरी वायुमंडल से हीलियम गैस (Helium Gas) का रिसाव हो रहा है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि ग्रह के पास अपना एक मजबूत वायुमंडल है, जो घातक सौर हवाओं को रोकने में सक्षम है। सौरमंडल के बाहर किसी रहने योग्य ग्रह पर वायुमंडल का मिलना इतिहास में पहली बार हुआ है।
'आईबॉल अर्थ' (Eyeball Earth) की अनोखी संभावना: वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रह 'टाइडली लॉक्ड' (Tidally Locked) हो सकता है- यानी इसका एक हिस्सा हमेशा अपने तारे के सामने रहता है और दूसरा हमेशा अंधेरे में रहता है। ऐसी स्थिति में इसका आधा हिस्सा बर्फ से ढका हो सकता है और तारे के ठीक सामने वाले हिस्से में तरल पानी का एक विशाल समंदर हो सकता है, जो अंतरिक्ष से देखने में एक आंख की पुतली जैसा दिखाई देगा।
4. वैज्ञानिकों का अंतिम मत
हावर्ड यूनिवर्सिटी के मुख्य शोधकर्ता कोलिन चेरुबिम के अनुसार, ब्रह्मांड में किसी भी जगह जीवन पनपने या अनुकूल वातावरण के लिए मुख्य रूप से तीन चीजों की जरूरत होती है- पथरीली सतह, सही तापमान और एक स्थिर वायुमंडल। LHS 1140 b इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ ये तीनों तत्व एक साथ मौजूद हैं, जो इसे सौरमंडल के बाहर जीवन की खोज (Astrobiology) के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन जगह बनाता है।
नोट: फिलहाल LHS 1140 b पर मानव के रहने का कोई प्रमाण नहीं है। वैज्ञानिकों ने केवल इसके वायुमंडल की पुष्टि की है और भविष्य में विस्तृत अध्ययन के बाद ही इसकी रहने योग्य स्थिति के बारे में बेहतर निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे।
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