उथल-पुथल और हिंसा से नशे में डूबता कश्मीर, शू पॉलिश और सायरप से भी नशाखोरी

Go First: नई दिल्ली। विमानन नियामक प्र‍ाधिकरण (DGCA) ने गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही एयरलाइन गो फर्स्ट (GoFirst) को अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग फौरन रोकने का सोमवार को निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन को सुरक्षित, दक्ष एवं विश्वसनीय ढंग से परिचालन कर पाने में नाकाम रहने के लिए कारण बताओ (show cause) नोटिस भी जारी किया है।