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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: शुक्रवार, 8 मई 2026 (16:40 IST)

पैट कमिंस के जन्मदिन से पहले हैदराबाद ने नंबर 1 पहुंच कर दिया कप्तान को तोहफा

IPL
पश्चिमी सिडनी के क्रिकेटर पैट कमिंस आज अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन उनकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने उनके जन्मदिन से एक दिन पहले अंकतालिका का शीर्ष स्थान पाकर उनको जन्मदिन का तोहफा दे दिया था।

सनराइजर्स हैदराबाद के कोच डेनियल विट्टोरी ने कहा कि पैट कमिंस के ना केवल एक कुशल क्रिकेटर हैं बल्कि वह मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहते हैं। जब पैट कमिंस ने आईपीएल 2026 का पहला भाग छोड़ा था तो कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना था कि ईशान किशन को ही हैदराबाद की कप्तानी करती रहनी चाहिए।

कमिंस अपनी पीठ के निचले हिस्से में दर्द के कारण टी20 विश्व कप में नहीं खेल पाए थे और उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मौजूदा सत्र के शुरुआती मैचों से भी बाहर रहना पड़ा था। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर में मैच में वापसी की। उस वक्त ईशान किशन भी बेहतर कप्तानी कर रहे थे लेकिन प्रबंधन ने नियमित कप्तान पैट कमिंस पर ही भरोसा दिखाया।
गौरतलब है कि साल 2024 में पैट कमिंस ने बतौर कप्तान अपने पहले ही आईपीएल में सनराईजर्स हैदराबाद को फाइनल में पहुंचाया था। टीम कोलकाता से हार कर उपविजेता बनी थी।

सनराइजर्स 2023 के सत्र में मार्कराम की कप्तानी में अंतिम स्थान पर रही थी। उसकी टीम तब 14 लीग मैच में से केवल चार में जीत दर्ज कर पाई थी। मार्कराम की कप्तानी में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने साल 2023 SA20 का खिताब जीता था, लेकिन इसके बावजूद वह आईपीएल में अपनी कप्तानी बरकरार नहीं रख सके।

सनराइजर्स पिछले 4 साल में अपने कप्तान बदलता रहा है। इसकी शुरुआत 2021 में हुई जब ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर को सत्र के बीच में कप्तानी से हटा दिया गया था। सनराइजर्स ने वार्नर की कप्तानी में ही 2016 में आईपीएल का खिताब जीता था।

वार्नर की जगह न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को कप्तान नियुक्त किया गया। इससे पहले जब वार्नर पर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप में प्रतिबंध लगाया गया था तब 2018 और 2019 में विलियमसन ने ही सनराइजर्स की कप्तानी संभाली थी। वार्नर ने 2020 में कप्तान के रूप में सनराइजर्स में वापसी की लेकिन 2021 सत्र के दौरान उनके टीम प्रबंधन के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे।

वार्नर को 2021 सत्र के बीच में बर्खास्त करके उनकी जगह विलियमसन को कप्तान बनाया गया। न्यूजीलैंड के इस बल्लेबाज को 2022 के सत्र में भी कप्तान बनाए रखा गया लेकिन टीम आठवें स्थान पर रही जिसके बाद उन्हें ‘रिलीज’ कर दिया गया था।
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