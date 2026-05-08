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Written By Author कृति शर्मा
Last Updated : शुक्रवार, 8 मई 2026 (13:39 IST)

सूर्यकुमार यादव को लग सकता है बड़ा झटका! इस खिलाड़ी को मिलेगी भारतीय कप्तान की जिम्मेदारी

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भारत की टी20 टीम में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लगातार दो बड़े ICC खिताब जीतने के बावजूद कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI और चयनकर्ता अब अगले टी20 साइकिल को ध्यान में रखते हुए नई लीडरशिप पर दांव लगाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस रेस में सबसे आगे नाम है श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का। आयरलैंड-इंग्लैंड सीरीज में नया कप्तान दिख सकता है। 
 
 सूर्या की कप्तानी शानदार, लेकिन बल्लेबाजी बनी चिंता
 
सूर्यकुमार यादव ने जुलाई 2024 में भारत की टी20 कप्तानी संभाली थी। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने Asia Cup 2025 और T20 World Cup 2026 जैसे बड़े टूर्नामेंट अपने नाम किए। बतौर कप्तान उनका जीत प्रतिशत 76.92% (Win Percentage as Captain) रहा, जो किसी भी भारतीय टी20 कप्तान के लिए बेहद प्रभावशाली आंकड़ा माना जा रहा है।
 
हालांकि, कप्तानी में सफलता के बावजूद उनकी बल्लेबाजी लगातार सवालों के घेरे में रही। कप्तान बनने के बाद से सूर्या ने 45 टी20 मुकाबलों में सिर्फ 932 रन बनाए हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी उन्होंने 9 पारियों में 242 रन बनाए, लेकिन इनमें से 84 रन केवल अमेरिका के खिलाफ आए थे। बड़े मुकाबलों में उनका बल्ला दमदार असर नहीं छोड़ सका।


 
आईपीएल 2026 में भी फीका रहा प्रदर्शन
 
मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे सूर्यकुमार यादव का आईपीएल 2026 सीजन भी अब तक काफी निराशाजनक रहा है। उन्होंने 10 मैचों में केवल 195 रन बनाए हैं और टीम Points Table में नौवें स्थान पर संघर्ष कर रही है। पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का यह खराब प्रदर्शन भी कहीं न कहीं सूर्या पर दबाव बढ़ा रहा है।
 
रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि सूर्या लंबे समय से कलाई (Wrist Issue) की समस्या से जूझ रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी वह भारी टेपिंग के साथ बल्लेबाजी करते नजर आए थे। आईपीएल 2025 में भी उनकी कलाई पर मोटी स्ट्रैपिंग देखी गई थी। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन यह चोट अब उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती दिख रही है।


 
श्रेयस अय्यर की एंट्री ने बढ़ाई हलचल
 
दूसरी ओर श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ समय में अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से जबरदस्त छाप छोड़ी है। आईपीएल 2024 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) को तीसरा खिताब जिताया था, जबकि आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाकर उन्होंने अपनी लीडरशिप क्षमता साबित की।
 
आईपीएल 2026 में भी अय्यर शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने 9 पारियों में 333 रन बनाए हैं और पंजाब किंग्स को शुरुआती सात मैचों में छह जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। चयनकर्ताओं का मानना है कि 30 वर्षीय श्रेयस आने वाले लंबे टी20 साइकिल के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।
आयरलैंड-इंग्लैंड सीरीज में दिख सकता है नया कप्तान
 
आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद भारत को आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 और फिर इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं सीरीजों से टीम इंडिया नए कप्तान के साथ उतर सकती है। बीसीसीआई 2028 टी20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजेलिस ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए युवा और फ्रेश कोर तैयार करना चाहता है।
 
 हार्दिक, संजू और ईशान भी रेस में
 
हालांकि कप्तानी की रेस सिर्फ श्रेयस अय्यर तक सीमित नहीं है। हार्दिक पांड्या का नाम भी चर्चा में है, हालांकि आईपीएल में उनकी कप्तानी का हालिया रिकॉर्ड ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। वहीं संजू सैमसन और ईशान किशन को भी भविष्य के लीडरशिप विकल्पों के तौर पर देखा जा रहा है।
 
क्या सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर बच पाएंगे सूर्या?
 
सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि अगर सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छिनती है तो क्या टीम मैनेजमेंट उन्हें सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर टीम में बनाए रखेगा? क्योंकि एक समय टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाने वाले सूर्या अब लगातार रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
 
फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि भारतीय टी20 टीम अब एक बड़े ट्रांजिशन फेज की ओर बढ़ रही है। आने वाले कुछ हफ्ते सूर्या और श्रेयस दोनों के करियर के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं।

लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
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