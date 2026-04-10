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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 (16:36 IST)

मुकुल चौधरी ने पिता के बाद महेंद्र सिंह धोनी को समर्पित की पारी (Video)

Mukul Chowdhry
लखनऊ सुपर जायंट्स को कोलकाता नाईट राइडर्स के खिलाफ रोमांचक जीत दिलाने वाले मुकुल चौधरी पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को अपना आदर्श मानते हैं।जियोहॉटस्टार से बात करते हुए, मुकुल चौधरी ने एम एस धोनी के प्रति अपनी प्रशंसा के बारे में खुलकर बात की।
उन्होंने कहा, “मैं हमेशा एमएस धोनी को अपना आदर्श मानता हूँ क्योंकि मैं भी एक फिनिशर हूँ। मैं हमेशा उनसे प्रेरणा लेता हूँ। उनका ‘हेलीकॉप्टर शॉट’, जो कि बहुत मशहूर है, मेरा पसंदीदा है। जिस तरह से उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की थी, वह हर किसी को याद है। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ, मैचों को फिनिश करना चाहता हूँ और अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद करना चाहता हूँ।”

अपने पिता के त्याग और क्रिकेट खेलने के अपने सफर की कहानी पर उन्होंने कहा, “बड़े लेवल पर क्रिकेट खेलना मेरे पिता का सपना था; हम एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और वह चाहते थे कि परिवार का कोई सदस्य क्रिकेट खेले। आजकल, क्रिकेट में बहुत पैसा और शोहरत है। क्रिकेट उनका पसंदीदा खेल है, लेकिन हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद पेशेवर तौर पर क्रिकेट खेल पाते। शादी से पहले ही उन्होंने यह तय कर लिया था कि जब उनका बेटा होगा, तो वह उसे क्रिकेट जरूर खिलाएँगे। जब मैं छोटा था, तब हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मज़बूत नहीं थी और उनके लिए मुझे किसी क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिलाना मुमकिन नहीं था।

उस समय, वह एक कॉलेज में पढ़ाते भी थे और साथ ही आरएएस की तैयारी भी कर रहे थे; तब उन्हें यह समझ आ गया कि या तो वह राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (RAS) की तैयारी कर सकते हैं या फिर मुझे पेशेवर तौर पर क्रिकेट खिला सकते हैं। इसलिए, उन्होंने अपनी आरएएस की तैयारी छोड़ दी, प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम किया, कुछ पैसे कमाए, और जब मैं 12 साल का हुआ, तो उन्होंने पहली बार सीकर शहर की एसबीएस क्रिकेट एकेडमी में मेरा दाखिला करवाया।”

मुकुल ने क्रिकेट एकेडमी ढूंढने की शुरुआती मुश्किलों के बारे में कहा, “चुनौती यह थी कि प्रोफेशनल लेवल पर खेलना शुरू करने से पहले मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे परिवार में क्रिकेट से जुड़ा कोई भी नहीं था। हमारे इलाके से भी कोई क्रिकेट खिलाड़ी नहीं था। मुझे इस खेल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। मुझे याद है, 2015 में, उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं और मेरे पिताजी सुबह ही एक एकेडमी की तलाश में निकल पड़े थे।
आस-पास तीन ज़िले थे – चूरू, झुंझुनू और सीकर। हम इन्हीं तीनों ज़िलों में एक एकेडमी ढूंढ रहे थे। उस समय, सीकर में एसबीएस क्रिकेट एकेडमी अभी-अभी खुली थी। हमने उसे वहाँ देखा और उस एकेडमी में एडमिशन लेने का फ़ैसला किया। यह एक नई एकेडमी थी और इसे चलाने वाले लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन और जुनूनी थे। इस तरह, मुझे अपनी क्रिकेट यात्रा शुरू करने के लिए सही जगह मिल गई।”
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