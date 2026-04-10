राजस्थान का छोरा बना कोलकाता का काल! कौन है मुकुल चौधरी जिसने छीन ली जीत, जस्टिन लैंगर की भविष्यवाणी होगी सच?

Who is Mukul Choudhary LSG : आईपीएल 2026 के एक रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट जगत को एक नया स्टार मिल गया। लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम एक समय 128 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी, लेकिन राजस्थान के झुंझुनू से आने वाले 21 साल के मुकुल ने मैदान पर आते ही मैच का रुख बदल दिया।



Lucknow Supergiants bought Mukul Choudhary for just 2.6cr.



Tonight he single-handedly won the game for LSG in the final overs!



A HERO IS BORN AT THE EDEN GARDENS. pic.twitter.com/0JuQuPfC12 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 9, 2026

27 गेंदों में खेली तूफानी पारी मुकुल चौधरी ने सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 54 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में 2 चौके और 7 लंबे छक्के शामिल थे। उन्होंने आखिरी ओवरों में विरोधी गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और टीम को 3 विकेट से शानदार जीत दिला दी। उनका स्ट्राइक रेट 200 के आसपास रहा, जिसने मैच को पूरी तरह पलट दिया।

मैच के बाद प्रेजेंटेशन में मुकुल चौधरी ने अपनी भावनाएं भी शेयर कीं और अपने सफर के बारे में दिलचस्प बातें बताईं। उन्होंने कहा कि उनके क्रिकेट करियर का सपना उनके पिता ने तब देखा था, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। मुकुल ने बताया कि उन्होंने उम्र वर्ग क्रिकेट से शुरुआत की, लेकिन सिक्किम में अच्छी अकादमियां नहीं होने के कारण उन्हें दिल्ली और गुरुग्राम जाकर मैच खेलने पड़े, जिसने उनके खेल को निखारने में बड़ी भूमिका निभाई।





उन्होंने अंडर-19 में यूपी के खिलाफ एक लो-स्कोरिंग मैच का जिक्र करते हुए कहा कि उसी मैच में उनके प्रदर्शन से उनके कोच को भरोसा हो गया था कि वह आगे बड़ा करेंगे। अपनी मैच जिताऊ पारी पर बात करते हुए मुकुल ने कहा कि वह इसे भगवान का दिया मौका मानते हैं और दबाव को अवसर की तरह लेते हैं। उनका लक्ष्य अंत तक बल्लेबाजी करने का था। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआती दो मैचों में एक भी छक्का नहीं लगा पाने के बाद इस मैच का पहला छक्का उनके लिए खास था। उनके मुताबिक, वह पहले से जानते थे कि हर ओवर में एक गेंद जरूर उनके मुताबिक आएगी और उसी का इंतजार करते हुए उन्होंने बड़े शॉट खेले। बचपन से ही उन्हें छक्के लगाना पसंद है और यही उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है।



AN IPL CLASSIC AT THE EDEN GARDENS.



- 21 year old Mukul Choudhary snatched the game from KKR and became the hero for LSG. pic.twitter.com/CuM6cUFiim — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 9, 2026

कौन हैं मुकुल चौधरी? मुकुल चौधरी राजस्थान के झुंझुनूं से आते हैं और घरेलू क्रिकेट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मध्यम गति के गेंदबाज के रूप में की थी। लेकिन बाद में उन्होंने विकेटकीपिंग और आक्रामक बल्लेबाजी पर ध्यान देना शुरू किया और यही फैसला उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया।

घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन मुकुल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया था।

स्ट्राइक रेट: लगभग 198

लगातार आक्रामक बल्लेबाजी

चयनकर्ताओं और IPL टीमों का ध्यान खींचा

अंडर-23 स्टेट ए टूर्नामेंट में भी उन्होंने 600+ रन बनाकर अपनी प्रतिभा साबित की थी। IPL 2026 ऑक्शन में मिली बड़ी कीमत

मुकुल चौधरी को IPL 2026 की नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा। उन्हें खरीदने के लिए मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच भी कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, जिससे साफ था कि टीमें उनकी क्षमता को पहले ही पहचान चुकी थीं।

जस्टिन लैंगर ने क्या कहा? लखनऊ के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) मुकुल की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में टीम के लिए एक खतरनाक फिनिशर बन सकता है और नंबर 6 या 7 पर मैच जिताने की क्षमता रखता है।

भविष्य का बड़ा खिलाड़ी? मुकुल चौधरी की इस पारी के बाद उनकी तुलना बड़े फिनिशर्स से होने लगी है।

दबाव में शांत रहना

बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता

मैच फिनिश करने का आत्मविश्वास