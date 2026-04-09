सुपर ओवर में कोलकाता ने लखनऊ को हराया, 155 रनों पर मैच हुआ था टाई

KKRvsLSG कोलकाता नाईट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सुपर ओवर में मात दे दी। दोनों ही टीमों ने 7 विकेट खोकर 155 रन बनाए लेकिन सुपर ओवर में कोलकाता लखनऊ पर भारी पड़ी। सुपर ओवर के हीरो रहे सुनील नरेयन जिन्होंने निकोलस पूरन और एडन मार्करम को 0 पर चलता किया। ऋषभ पंत ही दूसरी गेंद पर एक रन बना पाए। जवाब में कोलकाता के लिए बल्लेबाजी पर आए रिंकू सिंह ने पहली ही गेंद पर चौका मारकर टीम को जीत दिला दी।अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम साइफ़र्ट, कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी, रोवमन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी।एडन मारक्रम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी, मोहसिन ख़ान और जॉर्ज लिंडे।