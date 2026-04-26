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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: रविवार, 26 अप्रैल 2026 (09:46 IST)

अंकतालिका की 2 सबसे निचली टीम कोलकाता और लखनऊ के लिए करो या मरो का मैच

Kolkata Knight Riders
LSGvsKKR लगातार हार झेल रही लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रविवार को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के 38वें मैच में, वापसी कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए 'करो या मरो' जैसा है, क्योंकि दोनों ही टीमें इस सीज़न में संघर्ष कर रही हैं और उनका भविष्य एक अहम मोड़ पर खड़ा है, लेकिन दोनों की मौजूदा स्थिति (मोमेंटम) बिल्कुल अलग है। लखनऊ लगातार चार हार से जूझ रही है और पॉइंट्स टेबल में नीचे खिसकती जा रही है, जबकि कोलकाता इस सीज़न की अपनी पहली जीत दर्ज करने के बाद नए आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी।

लखनऊ के लिए, बल्लेबाज़ी में निरंतरता की कमी सबसे बड़ी चिंता का विषय रही है। मिचेल मार्श और आयुष बडोनी की सलामी जोड़ी टीम को ठोस शुरुआत देने में नाकाम रही है, जिससे कप्तान ऋषभ पंत पर शुरुआती दबाव बढ़ गया है। निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, मुकुल चौधरी और हिम्मत सिंह से सजी मध्यक्रम की बल्लेबाज़ी ने कुछ मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उनमें सामूहिक निरंतरता की कमी दिखाई देती है। मार्श टीम के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और टीम के लिए कुछेक उम्मीद की किरण हैं, जबकि मार्करम के आक्रामक रवैये ने टीम की बल्लेबाज़ी को कुछ गति प्रदान की है।

हालांकि, पूरन और पंत के संघर्ष ने टीम की मैचों को मज़बूती से खत्म करने की क्षमता को काफी नुकसान पहुँचाया है। युवा खिलाड़ी मुकुल चौधरी एक अहम योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं; विशेष रूप से इस सीजन की शुरुआत में कोलकाता के खिलाफ खेली गई उनकी मैच-जिताऊ पारी ने टीम के बुरे दौर में उम्मीद जगाई है।

दूसरी ओर, गेंदबाज़ी विभाग काफी हद तक भरोसेमंद रहा है। प्रिंस यादव ने अनुभवी गेंदबाज़ों मोहम्मद शमी और मोहसिन खान के सहयोग से गेंदबाज़ी आक्रमण की कमान शानदार ढंग से संभाली है। दिग्विजय सिंह राठी और तेज़ गेंदबाज़ी के सनसनी मयंक यादव के अतिरिक्त सहयोग के साथ, लखनऊ के पास किसी भी बल्लेबाज़ी क्रम को चुनौती देने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं।

इस बीच, कोलकाता ने अपनी हार का सिलसिला तोड़ने के बाद उम्मीद की एक किरण देखी है। कप्तान अजिंक्य रहाणे, टिम सीफर्ट के साथ मिलकर टीम को एक मजबूत शुरुआत देने की कोशिश करेंगे; वहीं फिन एलन और सुनील नारायण जैसे विकल्प टीम के शीर्ष क्रम को और अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। बल्लेबाज़ी की मुख्य ज़िम्मेदारी काफी हद तक युवा खिलाड़ी अंगकृष रघुवंशी के कंधों पर होगी, जो इस सीजन में टीम के सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं; उनका साथ देने के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे कैमरन ग्रीन भी मौजूद हैं।

पावर-हिटर रोवमैन पॉवेल और रिंकू सिंह टीम की बल्लेबाज़ी को और अधिक गहराई प्रदान करते हैं, जबकि रमनदीप सिंह और अनुकूल रॉय टीम में संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। कोलकाता की गेंदबाज़ी, जो पहले चिंता का विषय थी, पिछले मैच में उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला। वरुण चक्रवर्ती और कार्तिक त्यागी ने अहम विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि वैभव अरोड़ा और नारायण ने गेंदबाज़ी में नियंत्रण और विविधता प्रदान की।

इस सीज़न में एकाना स्टेडियम गेंदबाज़ों के लिए मददगार रहा है; यहाँ रन बनाना थोड़ा मुश्किल रहा है और पिच तेज गेंदबाज़ों के साथ-साथ स्पिनरों को भी मदद देती है। लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों को यहाँ ज़्यादा सफलता मिली है, जिससे टॉस इस मैच का एक निर्णायक पहलू साबित हो सकता है।

लखनऊ अपनी लगातार हार के सिलसिले को रोकने के लिए बेताब है, वहीं कोलकाता अपनी नई मिली लय को बरकरार रखने के लिए उत्सुक है; ऐसे में यह मैच दबाव और वापसी के बीच एक ज़बरदस्त मुक़ाबले का गवाह बनेगा। एक टीम के लिए यह मैच उनकी किस्मत पलटने की शुरुआत साबित हो सकता है, तो वहीं दूसरी टीम के लिए यह उनकी मौजूदा मुश्किलों को और बढ़ा सकता है-कुल मिलाकर, यह मैच उनके पूरे अभियान का एक बेहद अहम और निर्णायक पल बनने जा रहा है।

टीम इस प्रकार हैं:

लखनऊ: ऋषभ पंत (कप्तान), एडेन मार्क्रम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नोर्किया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।

कोलकाता: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरन ग्रीन, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, ब्लेसिंग मुजाराबानी, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी, फिन एलन, दक्ष कामरा, कार्तिक त्यागी, सार्थक रंजन, सौरभ दुबे।

समय:- शाम 7:30 बजे 
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