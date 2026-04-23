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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (23:54 IST)

चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से वानखेड़े स्टेडियम में रौंदा

Mumbai Indians
CSKvsMI चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (नाबाद 101) के सत्र के दूसरे शतक और बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन (17 रन देकर चार विकेट, एक मेडन) की शानदार गेंदबाजी की मदद से बृहस्पतिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में मुंबई इंडियंस को 103 रन से शिकस्त दी।सीएसके ने छह विकेट पर 207 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 19 ओवर में 104 रन पर सिमट गई। 
मुम्बई इंडियंस (एकादश) : क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, कृष भगत, अल्लाह गजनफर और अश्वनी कुमार।

चेन्नई सुपर किंग्स (एकादश): संजू सैमसन (विकेट कीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह और मुकेश चौधरी।
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चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से वानखेड़े स्टेडियम में रौंदा

चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से वानखेड़े स्टेडियम में रौंदाCSKvsMI चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (नाबाद 101) के सत्र के दूसरे शतक और बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन (17 रन देकर चार विकेट, एक मेडन) की शानदार गेंदबाजी की मदद से बृहस्पतिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में मुंबई इंडियंस को 103 रन से शिकस्त दी।सीएसके ने छह विकेट पर 207 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 19 ओवर में 104 रन पर सिमट गई।

संजू सैमसन ने शतक लगाकर चेन्नई को मुंबई के खिलाफ पहुंचाया 200 पार

संजू सैमसन ने शतक लगाकर चेन्नई को मुंबई के खिलाफ पहुंचाया 200 पारचेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 208 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। संजू सैमसन ने 54 गेंदों में 10 चौके और छह छक्के लगाते हुए नाबाद 101 रनों की पारी खेली। यह संजू सैमसन का इस सीरीज में दूसरा शतक तथा आईपीएल में कुल कर पांचवां शतक है।मुम्बई इंडियंस के लिए ए एम गजनफर और अश्विनी कुमार ने दो-दो विकेट लिये। जसप्रीत बुमराह और मिचेल सैंटनर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

रोहित धोनी बाहर, मुंबई ने टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

रोहित धोनी बाहर, मुंबई ने टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)CSKvsMI मुंबई इंडियन्स ने वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। चेन्नई की टीम से महेंद्र सिंह धोनी नदारद है और मुंबई की टीम से रोहित शर्मा नदारद हैं। ऐसा माना जा रहा था कि यह दोनों इस मैच में दिखेंगे लेकिन फिटनेस के चलते ऐसा नहीं हो पाया।

आयुष म्हात्रे की जगह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आया यह गेंदबाज, पहले था मुंबई में

आयुष म्हात्रे की जगह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आया यह गेंदबाज, पहले था मुंबई मेंचेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष म्हात्रे की जगह बल्लेबाज की जगह एक गेंदबाज को तरजीह दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले एक ऐसे गेंदबाज को टीम में शामिल किया है जो खुद मुंबई इंडियन्स के लिए खेल चुका है। इस गेंदबाज का नाम आकाश मधवाल है।

'इकाना' की पिच है या 'वाका की , हार के बाद लैंगर का अजीब बहाना

'इकाना' की पिच है या 'वाका की , हार के बाद लैंगर का अजीब बहानालखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के प्रमुख कोच जस्टिन लैंगर ने IPL 2026 में अपने घरेलू मैदान पर मिली लगातार तीसरी हार के बाद कहा है कि इकाना की पिच 'वाका' जैसी तेज़ और उछाल भरी है, जिस पर अभी उनकी टीम ठीक तरह से सामंजस्य नहीं बिठा पाई है।

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