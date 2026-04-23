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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (19:25 IST)

रोहित धोनी बाहर, मुंबई ने टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

Rohit sharma and MS Dhoni
CSKvsMI मुंबई इंडियन्स ने वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। चेन्नई की टीम से महेंद्र सिंह धोनी नदारद है और मुंबई की टीम से रोहित शर्मा नदारद हैं। ऐसा माना जा रहा था कि यह दोनों इस मैच में दिखेंगे लेकिन फिटनेस के चलते ऐसा नहीं हो पाया।
टीम इस प्रकार हैं: (Playing XI & Impact Player)

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रॉबिन मिंज (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, दानिश मालेवार, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, मयंक रावत, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, तिलक वर्मा, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, एएम गजनफर, कृष भगत, मयंक मारकंडे, मोहम्मद इज़हार, रघु शर्मा।

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), अमन खान, शिवम दुबे, जैक फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह, मैट हेनरी, अकील हुसैन, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद।
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रोहित धोनी बाहर, मुंबई ने टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

रोहित धोनी बाहर, मुंबई ने टॉस जीतकर चेन्नई के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)CSKvsMI मुंबई इंडियन्स ने वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। चेन्नई की टीम से महेंद्र सिंह धोनी नदारद है और मुंबई की टीम से रोहित शर्मा नदारद हैं। ऐसा माना जा रहा था कि यह दोनों इस मैच में दिखेंगे लेकिन फिटनेस के चलते ऐसा नहीं हो पाया।

आयुष म्हात्रे की जगह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आया यह गेंदबाज, पहले था मुंबई में

आयुष म्हात्रे की जगह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में आया यह गेंदबाज, पहले था मुंबई मेंचेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष म्हात्रे की जगह बल्लेबाज की जगह एक गेंदबाज को तरजीह दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले एक ऐसे गेंदबाज को टीम में शामिल किया है जो खुद मुंबई इंडियन्स के लिए खेल चुका है। इस गेंदबाज का नाम आकाश मधवाल है।

'इकाना' की पिच है या 'वाका की , हार के बाद लैंगर का अजीब बहाना

'इकाना' की पिच है या 'वाका की , हार के बाद लैंगर का अजीब बहानालखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के प्रमुख कोच जस्टिन लैंगर ने IPL 2026 में अपने घरेलू मैदान पर मिली लगातार तीसरी हार के बाद कहा है कि इकाना की पिच 'वाका' जैसी तेज़ और उछाल भरी है, जिस पर अभी उनकी टीम ठीक तरह से सामंजस्य नहीं बिठा पाई है।

हर मैच से पहले कार्टून देखते हैं राजस्थानी ओपनर वैभव सूर्यवंशी

हर मैच से पहले कार्टून देखते हैं राजस्थानी ओपनर वैभव सूर्यवंशीराजस्थान के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक दिलचस्प खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि वह हर मैच से पहले कार्टून देखते हैं जिससे मन हल्का रहे। अमूमन क्रिकेटर किसी भी तरह की ध्यान भटकाने वाली क्रिया से दूर रहते हैं पर क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अभी अभी 15 साल के हुए हैं तो उनका मन कार्टून में अटका हुआ है।

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