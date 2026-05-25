कोलकाता को अंतिम लीग मैच में 40 रनों से हराकर दिल्ली ने पाया छठवां स्थान
DCvsKKR दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल (60 रन) के अर्धशतक के बाद कुलदीप यादव (29 रन देकर तीन विकेट) की गेंदबाजी की बदौलत रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग के इस सत्र के अंतिम लीग मैच कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 40 रन से जीत हासिल की, हालांकि इस मैच का नतीजा अब कोई मायने नहीं रखता है।
वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दिन के शुरूआती मैच में जब राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराकर प्लेऑफ में चौथी और आखिरी टीम के तौर पर क्वालीफाई किया तो यह मुकाबला पहली पारी के चौथे ओवर में ही बेमानी हो गया था। इस नतीजे के साथ ही केकेआर और पंजाब किंग्स, दोनों ही टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गईं।
जब मैच में दांव पर लगाने के लिए कुछ खास नहीं था तो मैदान पर खिलाड़ियों में जोश की कमी साफ नजर आ रही थी। राहुल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंद में पांच चौके और चार छक्के जड़ित पारी खेली। यह इस सत्र में उनका छठा अर्धशतक है जिससे दिल्ली कैपिटल्स ने पांच विकेट पर 203 रन बनाए।
कप्तान अजिंक्य रहाणे (63 रन, 39 गेंद, चार चौके, चार छक्के) के सत्र के दूसरे अर्धशतक के बावजूद केकेआर की टीम 18.4 ओवर में 163 रन पर सिमट गई। केकेआर ने अंतिम सात विकेट 35 रन के अंदर गंवा दिए।
कुलदीप के रहाणे को 14वें ओवर में आउट करने के बाद केकेआर के विकेट पतन का सिलसिला शुरू हुआ। कुलदीप ने रहाणे के बाद रिंकू यादव को आउट किया और हैट्रिक बनाने से चूक गए क्योंकि अभिषेक पोरेल ने तेजस्वी दहिया का कैच छोड़ दिया। लुंगी एनगिडी ने 3.4 ओवर में 27 रन देकर तीन विकेट झटके।
मिचेल स्टार्क (तीन ओवर में 26 रन देकर दो विकेट) ने एक ही ओवर में दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।रहाणे के अलावा केवल तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। रोवमैन पॉवेल ने रन आउट होने से पहले 29 रन बनाए।केकेआर ने 10 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 98 रन बना लिए थे।एनगिडी ने फिन एलन (20 रन) को पावरप्ले में आउट किया जबकि मनीष पांडे (25 रन) को नौंवे ओवर में स्टार्क के हाथों कैच आउट कराया।
अगले ओवर में कैमरन ग्रीन (02) कुलदीप यादव का शिकार हुए।
रहाणे ने 31 गेंद में सत्र का दूसरा अर्धशतक जमाया। कुलदीप ने ही उनकी पारी समाप्त की और इस गेंदबाज ने अगली गेंद पर रिंकू सिंह को स्टब्स के हाथों कैच आउट कर खाता भी नहीं खोलने दिया। इस समय स्कोर पांच विकेट पर 128 रन था। और फिर पूरी टीम 163 रन में सिमट गई।दिल्ली कैपिटल्स (सात जीत, सात हार) इस जीत से केकेआर को पीछे छोड़कर तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई। केकेआर 14 मैच में छह जीत से सातवें स्थान पर रहीं।
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