सोमवार, 25 मई 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. आईपीएल 2026
  3. आईपीएल 2026 न्यूज़
  4. Mumbai Indians could release veteran after horrendous outing
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: सोमवार, 25 मई 2026 (16:38 IST)

मुंबई इंडियन्स अगले सत्र किसे ड्रॉप करेगी रोहित, सूर्यकुमार, हार्दिक या तीनों को?

Mumbai Indians
मुंबई इंडियन्स का यह इंडियन प्रीमियर लीग का सत्र किसी बुरे सपने जैसा गया है। टीम के पास सब कुछ था। धुआंधार सलामी बल्लेबाज, मजबूत मध्यक्रम, शानदार ऑलराउंडर्स धारदार गेंदबाज लेकिन नतीजा सिफर।इससे यह बात साबित होती है कि अगर टीम में एकता ना हो तो दिग्गज खिलाड़ियों का झुंड भी कुछ नहीं कर सकता। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव कभी एक मंच पर दिखे ही नहीं।  टीम को एक के बाद एक विवादों ने जकड़े रखा और एक ईकाई की तरह टीम नहीं दिखी।

टीम के फ्लॉप प्रदर्शन का जिम्मा स्टार खिलाड़ियों को ही उठाना होगा। हर मैच में टीम का समर्थन करते आए मालिक भी अब नई टीम बनाने का सोचेंगे। ऐसे में कौन हो सकता है अगले सत्र से बाहर क्योंकि मुंबई को खिताब जीते हुए 6 साल हो गए हैं।

1) सूर्यकुमार यादव- यह टीम की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए हैं।सूर्यकुमार ने भी 13 पारियों में सिर्फ़ 20 की औसत से एक अर्धशतक के साथ 270 रन बनाए हैं।इसमें से सिर्फ 2 अर्धशतक हैं और राजस्थान के खिलाफ खेली गई 60 रनों की पारी सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी स्ट्राइक रेट (148) पर भी काफी सवाल उठे हैं। सूर्यकुमार यादव का फॉर्म एशिया कप और टी-20 विश्वकप में भी खराब ही था। ऐसे में अगर फ्रैंचाइजी किसी को ड्रॉप करने का सोचती है तो वह सूर्यकुमार हो सकते हैं।


2) रोहित शर्मा- गौरतलब है कि 12 अप्रैल को  रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान छठे ओवर में चोटिल होने के बाद रिटायर होकर मैदान से बाहर चले गए थे। मैदान छोड़ने से पहले उन्होंने 13 गेंदों में 19 रन बनाए थे, जिसमें दो चौके और एक छक्का शामिल था। चोटिल होने से पहले आईपीएल 2026 में रोहित ने चार मैचों में 137 रन बनाए थे।इसमें एक 84 रनों की पारी शामिल थी जो पहले मैच में उन्होंने खेली थी।

कुल 9 मैचों में वह 35 की औसत और 157 की स्ट्राइक रेट के साथ 283 रन ही बना पाए। उनके भी इस सत्र में सिर्फ 2 अर्धशतक ही आए। साल 2020 में उनको कप्तानी से निकालने पर बहुत बवाल हुआ था। ऐसे में उनको टीम से बाहर निकालने का जोखिम मुंबई लेती है या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा।

3) हार्दिक पंड्या- कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर पंड्या के लिए आईपीएल 2026 भुला देने वाला रहा है क्योंकि पिछले साल ग्रुप चरण में चौथे स्थान पर रहने के बाद मुंबई इंडियन्स अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उनकी कप्तानी में मुंबई ने अपने 11 मैच में से 3 जीते हैं और 8 गंवाए हैं। हार्दिक ने आठ पारियों में सिर्फ़ 21 की औसत और 136 के स्ट्राइक रेट से 146 रन बनाए हैं, वहीं 61.50 की ख़राब औसत और 11.90 की महंगी इकॉनमी से चार विकेट लिए हैं।इसके अलावा उन पर अनुशासनहीनता  के भी आरोप लगे हैं। ऐसे में उन को भी रीलीज करने पर विचार किया जा सकता है।

4) जसप्रीत बुमराह :- जसप्रीत बुमराह को शायद ही फ्रेंचाइजी रीलीज करे लेकिन आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है।अगर पूरे सत्र पर नजर डालें, तो यह बुमराह के करियर के सबसे बुरे सपने जैसा रहा । 13 मैचों में सिर्फ 4 विकेट, 102 की औसत और 8.37 की इकॉनमी—ये आंकड़े उस गेंदबाज के नहीं लगते जिसने सालों तक बल्लेबाजों पर खौफ बनाया हो। समस्या सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी गेंदबाजी में वो धार और कंट्रोल भी गायब दिखा है, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। इस सीजन में कई बार उन्होंने विकेट लेने के मौके बनाए, लेकिन या तो किस्मत ने साथ नहीं दिया या छोटी-छोटी गलतियां भारी पड़ गईं जैसे नो-बॉल, लाइन-लेंथ में हल्का सा बदलाव या पेस में गिरावट।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मुंबई इंडियन्स अगले सत्र किसे ड्रॉप करेगी रोहित, सूर्यकुमार, हार्दिक या तीनों को?

मुंबई इंडियन्स अगले सत्र किसे ड्रॉप करेगी रोहित, सूर्यकुमार, हार्दिक या तीनों को?मुंबई इंडियन्स का यह इंडियन प्रीमियर लीग का सत्र किसी बुरे सपने जैसा गया है। टीम के पास सब कुछ था। धुआंधार सलामी बल्लेबाज, मजबूत मध्यक्रम, शानदार ऑलराउंडर्स धारदार गेंदबाज लेकिन नतीजा सिफर।इससे यह बात साबित होती है कि अगर टीम में एकता ना हो तो दिग्गज खिलाड़ियों का झुंड भी कुछ नहीं कर सकता। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव कभी एक मंच पर दिखे ही नहीं।

कैच नहीं छूटता तो कुलदीप ले लेते हैट्रिक, बने मैन ऑफ द मैच (Video)

कैच नहीं छूटता तो कुलदीप ले लेते हैट्रिक, बने मैन ऑफ द मैच (Video)कुलदीप यादव तो कल हैट्रिक ले लेते अगर विकेटकीपर कैच पकड़ लेते। 14वें ओवर में अजिंक्य रहाणे (63 रन) और रिंकू सिंह को बिना खाता खोले पवैलियन रवाना करने वाले कुलदीप ने तेजस्वी का भी विकेट ले लिया था लेकिन विकेटकीपर ने कैच नहीं पकड़ा।

बैंगलूरू का सलामी बल्लेबाज हुआ IPL 2026 से बाहर, चोटिल होकर पहुंचा इंग्लैंड

बैंगलूरू का सलामी बल्लेबाज हुआ IPL 2026 से बाहर, चोटिल होकर पहुंचा इंग्लैंडरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सलामी बल्लेबाज जैकब बेथेल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलते समय बाएं हाथ की अनामिका उंगली में लगी चोट का इलाज करवाने के लिए इंग्लैंड लौट चुके हैं।इसके साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने यह साफ कर दिया है कि वह प्लेऑफ का हिस्सा नहीं होंगे।

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

कोलकाता को अंतिम लीग मैच में 40 रनों से हराकर दिल्ली ने पाया छठवां स्थान

कोलकाता को अंतिम लीग मैच में 40 रनों से हराकर दिल्ली ने पाया छठवां स्थानDCvsKKR केएल राहुल (60), कप्तान अक्षर पटेल (39), डेविड मिलर (28) और साहिल परख (24) की शानदार पारियों के बाद लुंगी एन्गिडी और कुलदीप यादव (तीन-तीन विकेट) के दमदार प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 70वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हरा दिया।

और भी वीडियो देखें

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्डयुवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 59 छक्के क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में लगाए थे। सूर्यवंशी की नज़रें अब गेल के रिकॉर्ड पर होंगी।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीपBANvsPAK ताइजुल इस्लाम के छह विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीता था।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com