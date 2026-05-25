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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: सोमवार, 25 मई 2026 (22:24 IST)

GTvsRCB: दो बेहतरीन टीमें भिडेंगी क्वालिफायर 1 में, जीते तो सीधे फाइनल में एंट्री

GTvsRCB
Indian Premiere League IPL 2026 के प्लेऑफ की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) पर खिताब बचाने का दबाव के साथ गुजरात टाइटन्स (GT) से मंगलवार रात क्वालिफायर 1 में भिड़ेंगी। आरसीबी के लिए, यह फाइनल में जगह बनाने से कहीं अधिक है। यह वापसी की राह का एक सिलसिला है जो पिछले सीजन में उनके खिताब जीतने के साथ शुरू हुआ था और अब इसे बचाने के दबाव तक पहुंच गया है। 

लीग स्टेज को टॉप पर खत्म करने से उन्हें मोमेंटम मिला है, लेकिन इसने उनकी पीठ पर एक निशाना भी लगा दिया है। उनके अभियान के दिल में विराट कोहली की लय, फिल सॉल्ट की आक्रामकता और रजत पाटीदार की स्थिर मौजूदगी की जानी-पहचानी रीढ़ बनी हुई है। जब यह तिकड़ी शुरू में ही आक्रामक बल्लेबाजी करती है, तो आरसीबी अजेय लगती है, अक्सर पावरप्ले की शुरुआत को आसानी से 200 के पार के स्कोर में बदल देती है। 

फिर भी, उनके सामने चुनौती सिर्फ फॉर्म नहीं, बल्कि संगठन है। वहीं दूसरी ओर, गुजरात नियंत्रण और सटीकता पर बनी एक अलग पहचान के साथ आता है। वे सत्र की शुरुआत में ही आरसीबी को हरा चुके हैं, जिससे पता चलता है कि अनुशासन वाले दबाव में मजबूत बल्लेबाजी क्रम भी कितनी जल्दी बिखर सकते हैं। कगिसो रबाडा की ज़बरदस्त पेस, मोहम्मद सिराज की सटीकता  और राशिद खान के दम घोंटने वाले बीच के ओवरों की अगुवाई में उनका गेंदबाजी क्रम एक ऐसे प्रणाली की तरह काम करता है जो लय का पीछा करने के बजाय उसे तोड़ने के लिए बनाया गया है। 

इस मुकाबले की सबसे दिलचस्प कहानी इन दो सोच का टकराव है। आरसीबी का तरीका लय पर बना है, तेजी से रन बनाना, आक्रामक इरादा और पावरप्ले में दबदबा। गुजरात धैर्य, प्रणाली और इस विश्वास के साथ जवाब देता है कि रन नहीं, विकेट ज्यादा दबाव वाले मैचों का फैसला करते हैं। धर्मशाला इस समीकरण में एक और परत जोड़ता है। इस जगह ने इस सत्र  में लगातार बड़े स्कोर बनाए हैं, जिसमें पहली पारी का स्कोर कई बार 200 के पार गया है। 

आरसीबी के लिए, रबाडा और सिराज के शुरुआती झटकों से बचना जरूरी है। अगर कोहली या साल्ट जल्दी आउट हो जाते हैं, तो मध्यम क्रम को राशिद खान के नियंत्रण  के खिलाफ रिकवरी मोड में जाना होगा, एक ऐसा दौर जहां गुजरात ने हमेशा मैचों को इतना कड़ा कर दिया है कि सुधारा नहीं जा सकता। गुजरात टाइटंस के लिए, समीकरण जितना आसान है लेकिन उतना ही मुश्किल भी , शुरुआती पार्टनरशिप को जल्दी तोड़ो और आसीबी को दबाव में फिर से बनाने के लिए मजबूर करो।

इस क्वालिफायर को जो बात खास तौर पर दिलचस्प बनाती है, वह है पक्का और अनचाहा के बीच का संतुलन। कागज़ पर, दोनों टीमें बराबरी की लगती हैं, और लीग स्टेज को एक जैसे रिकॉर्ड के साथ खत्म किया है। लेकिन नॉकआउट क्रिकेट में सिमिट्री का बहुत कम सम्मान होता है। यह कुछ खास पलों को इनाम देता है।

टीम इस प्रकार हैं:

गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, गुरनूर बराड़, अरशद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, रवि श्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, एम शाहरुख खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, राहुल तेवतिया।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

समय : शाम 7.30 बजे 
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