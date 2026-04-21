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Written By Author कृति शर्मा
Last Modified: मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 (16:44 IST)

CSK के लिए टेंशन पर टेंशन! रन मशीन आयुष म्हात्रे हुए बाहर, जानें कौन कर सकता है Replace

ayush mhatre replacement hindi news
Chennai Super Kings को Indian Premier League 2026 के बीच सीजन में बड़ा झटका लगा है। टीम के उभरते सितारे Ayush Mhatre पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। 18 अप्रैल को Sunrisers Hyderabad के खिलाफ मैच के दौरान बल्लेबाजी करते हुए उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, जिसके चलते उन्हें 6 से 12 हफ्ते के रिहैब की जरूरत होगी।
 
यह सीजन म्हात्रे के लिए शानदार रहा था। उन्होंने सिर्फ 6 मैचों में 201 रन बनाए, वो भी 177.88 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से। दो अर्धशतक के साथ उन्होंने लगातार तेज शुरुआत दी और टीम के टॉप स्कोरर बनकर उभरे। ऐसे में उनका बाहर होना सीएसके के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी का जाना नहीं, बल्कि पूरे बैटिंग बैलेंस पर असर डालने वाला झटका है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि माट्रे की जगह कौन लेगा? टीम मैनेजमेंट के सामने कई विकल्प हैं, लेकिन तीन नाम ऐसे हैं जो उनकी कमी को काफी हद तक भर सकते हैं:
 
 1. उर्विल पटेल
 
उर्विल पटेल माट्रे के सबसे करीबी रिप्लेसमेंट माने जा रहे हैं। उनका खेल भी आक्रामक है और पावरप्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। पिछले सीजन में उन्होंने कम मैचों में ही 200+ स्ट्राइक रेट से रन बनाकर अपनी छाप छोड़ी थी। खास बात यह है कि उनके नाम भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज T20 शतक (28 गेंद) का रिकॉर्ड भी है। ऐसे में वे सीएसके को वही एक्सप्लोसिव शुरुआत दे सकते हैं, जिसकी टीम को जरूरत है।
 
2. कार्तिक शर्मा
 
कार्तिक शर्मा पर सीएसके ने ऑक्शन में बड़ा दांव खेला था, लेकिन इस सीजन में उनका प्रदर्शन अभी तक उतना खास नहीं रहा। हालांकि, माट्रे की चोट उनके लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। कार्तिक एक पावर-हिटर हैं और पावरप्ले में तेजी से रन बटोरने की क्षमता रखते हैं। अगर उन्हें टॉप ऑर्डर में मौका मिलता है, तो वे अपनी कीमत साबित कर सकते हैं।
 
 3. यश धुल
 
यश धुल एक तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज हैं, जो पारी को संभालने के साथ-साथ लंबा खेल सकते हैं। भले ही उनका खेल माट्रे जितना विस्फोटक न हो, लेकिन टीम को स्थिरता देने में वे अहम भूमिका निभा सकते हैं। दबाव में खेलने की उनकी क्षमता और घरेलू क्रिकेट का अनुभव सीएसके के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
 
 आयुष की गैरमौजूदगी सीएसके के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सही कॉम्बिनेशन के साथ टीम इस झटके से उबर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैनेजमेंट किस खिलाड़ी पर भरोसा जताता है और कौन इस मौके को भुनाकर टीम का नया स्टार बनता है।
लेखक के बारे में
कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें
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