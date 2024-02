Nuclear Weapons in Space: क्या अब अंतरिक्ष में होगी परमाणु अस्त्रों से लड़ाई?

Indore railway station will be developed at a cost of Rs 494.29 crore : मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में 494.29 करोड़ रुपए की लागत से अगले 42 माह के भीतर नए सिरे से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में जिन 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखी, उनमें इंदौर का स्टेशन भी शामिल है।