क्‍या Strait of Hormuz खुलेगा? ईरान ने भेजा था सशर्त प्रस्ताव, Donald Trump ने ठुकरा दिया, आगे क्‍या होगा

ईरान ने अमेरिका को सशर्त प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तें मान लेंगे तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सात दिनों के भीतर खोल दिया जाएगा। लेकिन डोनाल्‍ड ट्रंप ने ईरान के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात की, जब वे कॉलेज फुटबॉल मैच के लिए रवाना हो रहे थे। उनके ये बयान तब आए हैं जब ईरान ने इस हफ़्ते प्रस्ताव दिया कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा ले, ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर दे और लेबनान सहित युद्धविराम का पालन करे, तो वह जलडमरूमध्य को फिर से खोल देगा और अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करेगा।'द वॉशिंगटन पोस्ट' के मुताबिक, ट्रंप का कहना था कि ईरान कभी परमाणु बम हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने इस बात पर शक जताया कि तेहरान उनकी शर्तों को मानेगा या नहीं, और चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से फिर से बमबारी शुरू होने की पूरी संभावना है। इससे पहले, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि अगर वॉशिंगटन तेहरान की शर्तें मान ले, तो होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से समुद्री आवाजाही सात दिनों के भीतर सामान्य हो सकती है।प्रस्तावित शर्तों में अमेरिका से ईरान के बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, ईरानी तेल निर्यात पर लगी पाबंदियां खत्म करने और लेबनान में संघर्ष-विराम (ceasefire) का सम्मान करने की मांग की गई थी। अरागची ने कहा, "अगर ज़रूरी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो जलडमरूमध्य को फिर से खोला जा सकता है और सात दिनों के भीतर समुद्री आवाजाही सामान्य की जा सकती है। अब फैसला अमेरिका को करना है।" उन्होंने आगे कहा, "सात दिन की समय-सीमा तभी शुरू होगी जब अमेरिका इस योजना को स्वीकार कर लेगा।"बता दें कि अगस्त में, ट्रंप ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें संकेत दिया गया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज "अमेरिका का नया इलाका" बन सकता है। ट्रंप ने पहले होर्मुज़ को अमेरिकी इलाका घोषित करने के विचार को "बेहतरीन विचार" बताया था और कहा था कि वॉशिंगटन अपनी जारी नाकेबंदी के ज़रिए इस जलडमरूमध्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन विचार है। मेरा मतलब है, हम नाकेबंदी के ज़रिए इसे नियंत्रित करते हैं। मुझे इसे अपना इलाका घोषित करने का विचार पसंद है। इस जलडमरूमध्य पर हमारा पूरा नियंत्रण है।"