अमेरिका ने काबुल हमले को लेकर मानी गलती, बताया भूल

वॉशिंगटन। अमेरिका ने पहली बार में 29 अगस्त को हुए ड्रोन हमले के लिए माफी मांगी है। शुक्रवार को अमेरिका ने माना कि इस हमले में सिर्फ आम नागरिक ही मारे गए थे न कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी। अमेरिका ने पहले इस हमले का बचाव किया था।

अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन III ने 29 अगस्त को काबुल में हुए ड्रोन हमले के लिए माफी मांगी जिसमें 10 अफगान नागरिक मारे गए।

US Defence Secretary Lloyd J Austin III apologizes for the that killed 10 Afghan civilians in on August 29

