US Midterm Election: अमेरिका में ट्रंप को तगड़ा झटका, संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स ने बनाई बढ़त; जानें क्या बोले राष्ट्रपति?

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के साथ ही कुछ राज्यों में गवर्नर समेत अहम पदों के लिए मतगणना जारी है। अब तक प्राप्त रुझानों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स आगे नजर आ रहे हैं। हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स को अब तक 103 सीटों पर बढ़त, रिपब्लिकन पार्टी 61 सीटों पर आगे हैं। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के पास फिलहाल 46 और रिपब्लिकन पार्टी के पास 36 सीटें हो गई। डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत से सिर्फ 5 सीटें दूर है।

मिडटर्म इलेक्शन रिजस्ट पर क्या बोले ट्रंप?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडटर्म चुनाव के नतीजों के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा कर दावा किया कि अगर वह भी चुनाव में उम्मीदवार होते तो उनकी पार्टी को बड़ी जीत मिलती। उन्होंने कहा- मैं चुनाव में उम्मीदवार नहीं था। अगर मैं उम्मीदवार होता तो हम बहुत बड़े अंतर से जीतते।

BREAKING: President Trump just SPOKE OUT for the FIRST TIME after Democrats' big election win "I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won IN A LANDSLIDE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP" https://t.co/pSaBAdPGMa — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 4, 2026

जॉन ओसॉफ का ट्रंप पर निशाना

क्या है भारतवंशियों का हाल?

डेमोक्रेटिक पार्टी की पिया डांडिया फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल जिले से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गईं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सुहास सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से दोबारा चुनाव जीतकर अपनी सीट बरकरार रखी। रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर चुनाव में पीछे चल रहे हैं।