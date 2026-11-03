Nepal Helicopter Crash: माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में लैंडिंग के दौरान आपस में टकराए दो हेलीकॉप्टर, एक विदेशी पर्यटक की मौत

कैसे हुआ हादसा?

नेपाल पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब 'फिशटेल एयर' (Fishtail Air) और 'एयर डायनेस्टी' (Air Dynasty) के हेलीकॉप्टर फेरिचे हेलीपैड पर उतर रहे थे। इसी दौरान दोनों चौपर आपस में भिड़ गए।





हेलीकॉप्टरों के बीच हुई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 'फिशटेल एयर' के एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, हादसे में घायल हुए व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद 'प्रभु हेलीकॉप्टर' के जरिए लुकला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

सोलुखुम्बुमा फिस्टल एयर र एयर डाइनेष्टीको हेलिकोप्टर यसरी ठोक्कियो। #nepal #BreakingNews #everyone https://t.co/5nGYO8noK2 — Nirmal Prasai (@NirmalPrasai5) November 3, 2026

हादसे से हड़कंप

मृतक विदेशी नागरिक की पहचान अभी तक उजागर नहीं की गई है, और स्थानीय प्रशासन तथा उड्डयन अधिकारी इस बात की पुष्टि करने में जुटे हैं कि दुर्घटना के वक्त दोनों हेलीकॉप्टरों में कुल कितने लोग सवार थे। एवरेस्ट क्षेत्र में हुए इस अचानक हादसे से पर्यटन और उड्डयन जगत में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।