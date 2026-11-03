अमेरिका में वोटिंग से पहले ईरान पर हमले, IRGC ने गिराए 3 ड्रोन; कार्लसन के परमाणु हमले के दावे ने बढ़ाई टेंशन

IRGC ने गिराए 3 अमेरिकी ड्रोन

ईरान की सरकारी मीडिया ने केशम द्वीप पर कई विस्फोटों की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। इस बीच, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए 3 अमेरिकी ड्रोन मार गिराए हैं। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है।

ट्रंप ने दिए थे संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों को खुला रखने के संकेत दिए थे।

नेतन्याहू भी बना रहे थे दबाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति पर यह दबाव बना रहे थे कि मध्यावधि चुनावों के तुरंत बाद ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की जाए।

अमेरिकी पत्रकार ने जताई थी परमाणु हमले की आशंका

अमेरिका के मशहूर टीवी पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक टकर कार्लसन के एक सनसनीखेज दावे ने वाशिंगटन से लेकर मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। कार्लसन का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कुछ ही दिनों में ईरान पर परमाणु हमला (Nuclear Attack) कर सकते हैं।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए वोटिंग