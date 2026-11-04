  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Government swings into action following Dewas liquor incident
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (09:05 IST)

देवास शराब कांड के बाद एक्शन में सरकार, 5 जिलों में पुलिस का शिकंजा, ड्रग्स माफिया के लिए 2029 का टारगेट तय

ड्रग्स और संगठित अपराधों के खिलाफ बनेगा मजबूत मैकेनिज्म, पूरे प्रदेश में अवैध शराब पर एक साथ होगी कार्रवाई

Government in action after Dewas liquor scandal
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (09:12 IST)
google-news
भोपाल। देवास में अवैध शराब पकड़ने के दौरान पुलिस अधिकारी की मौत के मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पांच जिलों में फैले अवैध शराब कारोबार के नेटवर्क को ध्वस्त करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में ड्रग्स माफिया, अवैध शराब कारोबार और संगठित अपराधों के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान की रणनीति भी तय की गई।
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2029 तक ड्रग्स माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई के संकल्प के अनुरूप मध्यप्रदेश में प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। इसके लिए पुलिस को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और मजबूत मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में सफलता हासिल कर निर्धारित समय-सीमा में नक्सलवाद से मुक्ति पाई, उसी तरह ड्रग्स और संगठित अपराधों के खिलाफ भी निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब के परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए पूरे प्रदेश में एक साथ अभियान चलाया जाएगा।
 
बलिदानी टीआई के परिवार को एक करोड़ और नौकरी-देवास में अवैध शराब पकड़ने के दौरान जान गंवाने वाले टीआई दिलीप पुरी के परिवार को सरकार ने आर्थिक और रोजगार संबंधी सहायता देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने उनकी पत्नी को उपनिरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने और परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिलीप पुरी ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान साहस और समर्पण का परिचय दिया। सरकार उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। घटना के बाद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को मौके पर भेजा गया था। स्पेशल डीजी उपेंद्र जैन को भी निर्देश दिए गए थे, जबकि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने स्वयं भी जवान के पिता से बात कर हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।
 
राहुल जायसवाल गिरफ्तार, पांच जिलों में नेटवर्क की पड़ताल-देवास शराब कांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अवैध शराब कारोबार के मुख्य सरगना राहुल जायसवाल को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। शराब परिवहन में इस्तेमाल ट्रक भी जब्त किया गया है। जांच में वाहन चालक गजेंद्र उर्फ अप्पू रावत और वाहन उपलब्ध कराने वाले किरण सिंह चंदोड की भूमिका सामने आई है। केरल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। जिस जिले से अवैध शराब रवाना हुई थी, वहां के सहायक जिला अधिकारी अमर सिंह बघेल को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने डीजी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूरे मामले की समीक्षा कर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।
 
दीपावली पर खतरनाक पटाखों से बचने की अपील-मुख्यमंत्री ने दीपावली पर प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खतरनाक और विस्फोटक पटाखों से जान को गंभीर खतरा हो सकता है। इनके कारण आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अभिभावक बच्चों को ऐसे पटाखों से दूर रखें और परिवार सहित आसपास के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें।
लेखक के बारे में
भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
देवास में टीआई को रौंदने वाले आरोपी ट्रक ड्राइवर व क्लीनर का शॉर्ट एनकाउंटर, कस्टडी से भागने की कोशिश,पैर में लगी गोली

INDIA ब्लॉक मार्च मामले में सुनवाई, CJI सूर्यकांत ने वकीलों की भूमिका पर उठाए सवाल

INDIA ब्लॉक मार्च मामले में सुनवाई, CJI सूर्यकांत ने वकीलों की भूमिका पर उठाए सवालसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों के INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों की भूमिका पर सवाल उठाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर भी प्रदर्शन किए जा सकते हैं? उन्होंने कहा कि इस मामले में बार के कुछ सदस्यों की भागीदारी की भी जांच होनी चाहिए।

सागर SP पद से हटाए गए IPS अनुराग सुजानिया ने छोड़ी नौकरी, DGP को दिया इस्तीफा

सागर SP पद से हटाए गए IPS अनुराग सुजानिया ने छोड़ी नौकरी, DGP को दिया इस्तीफासागर में शराब कांड के बाद हटाए गए SP अनुराग सुजानिया ने इस्तीफा दे दिया है। 2014 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग सुजानिया ने सोमवार को नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा DGP को सौंपा, हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। वहीं देवासी में शराब माफिया द्वारा खातेगांव टीआई को ट्रक से रौंदने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के सीनियर पुलिस अफसरों को सीएम हाउस तलब किया है।

'हैप्पी दिवाली मोदीजी', राहुल गांधी ने फिर दी खुली बहस की चुनौती, बोले- डरिए मत, सामने आइए

'हैप्पी दिवाली मोदीजी', राहुल गांधी ने फिर दी खुली बहस की चुनौती, बोले- डरिए मत, सामने आइएराहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दोहराई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देशद्रोही बताने के आरोपों पर प्रधानमंत्री उनके साथ किसी भी मंच पर खुली चर्चा करें। राहुल ने बहस में अमेरिकी डील, अडानी केस, एपस्टीन से जुड़े मुद्दों और कथित विदेशी कनेक्शन पर सवाल उठाने की बात कही।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्च

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्चसैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक नई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Samsung Galaxy S27 Ultra में कई बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें नया कैमरा डिजाइन, बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

LIVE: अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप को बड़ा झटका, दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स आगे, कहां किसने मारी बाजी?

LIVE: अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप को बड़ा झटका, दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स आगे, कहां किसने मारी बाजी?Latest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के लिए मतदान कराए गए हैं। वोटिंग के बाद मतगणना जारी। अब तक प्राप्त रुझानों में ट्रंप को झटका, दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स आगे। पल पल की जानकारी...

देवास शराब कांड के बाद एक्शन में सरकार, 5 जिलों में पुलिस का शिकंजा, ड्रग्स माफिया के लिए 2029 का टारगेट तय

देवास शराब कांड के बाद एक्शन में सरकार, 5 जिलों में पुलिस का शिकंजा, ड्रग्स माफिया के लिए 2029 का टारगेट तयदेवास में अवैध शराब पकड़ने के दौरान पुलिस अधिकारी की मौत के मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पांच जिलों में फैले अवैध शराब कारोबार के नेटवर्क को ध्वस्त करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में ड्रग्स माफिया, अवैध शराब कारोबार और संगठित अपराधों के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान की रणनीति भी तय की गई।

देवास में टीआई को रौंदने वाले आरोपी ट्रक ड्राइवर व क्लीनर का शॉर्ट एनकाउंटर, कस्टडी से भागने की कोशिश,पैर में लगी गोली

देवास में टीआई को रौंदने वाले आरोपी ट्रक ड्राइवर व क्लीनर का शॉर्ट एनकाउंटर, कस्टडी से भागने की कोशिश,पैर में लगी गोलीदेवास में अवैध शराब की तस्करी रोकने के दौरान खातेगांव टीआई दिलीप पुरी को ट्रक से रौदने वाले ट्रक ड्राइवर गजेंद्र और क्लीनर धीरेज मंडलोई को पुलिस ने शॉ्र्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस 10 हजार के ईनामी आरोपी को अलीराजपुर से गिरफ्तार कर देवास ला रही थी तब उसने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी।

तारिक रहमान सरकार के लिए सिर दर्द बनता कपड़ा मजदूरों का आंदोलन

तारिक रहमान सरकार के लिए सिर दर्द बनता कपड़ा मजदूरों का आंदोलनबांग्लादेश में कपड़ा उद्योग के मजदूरों के हिंसक आंदोलन के बाद न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के लिए सरकार ने एक छह-सदस्यीय वेज बोर्ड के गठन का एलान कर दिया है। लेकिन मजदूरों की नाराजगी और असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है।

श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका, दो फीट गहरा गड्ढा; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर जोरदार धमाका, दो फीट गहरा गड्ढा; सुरक्षा एजेंसियां अलर्टRajasthan Railway Track Blast: राजस्थान में श्रीगंगानगर के अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर 50 जीबी गांव के पास मंगलवार रात करीब 9:45 बजे संदिग्ध धमाका हुआ। धमाके से रेलवे ट्रैक के नीचे लगे दो सीमेंट स्लीपर टूट गए और पटरी के बीच दो फीट गहरा गड्ढा बन गया। हादसे के बाद इस लाइन पर चलने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया। एटीएस और आईबी जांच में जुटीं।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्च

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्चसैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक नई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Samsung Galaxy S27 Ultra में कई बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें नया कैमरा डिजाइन, बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।