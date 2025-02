यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे संयुक्त अरब अमीरात, शांति वार्ता की जगी उम्मीद

Zelensky in the United Arab Emirates: यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध (Ukraine and Russia wa) को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता की लगातार उठ रही मांग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) रविवार देर रात को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पिछले सप्ताह संकेत दिया था कि वह सऊदी अरब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात करेंगे।