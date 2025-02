सैनिकों की मौत से बौखलाया पाकिस्तान, आतंकी संगठन TTP के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक

Airstrikes on the hideouts of terrorist organization TTP : पाकिस्तानी वायु सेना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान (TTP) के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इन हमलों में सीमा के दोनों ओर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि कम से कम 3 अलग-अलग स्थानों पर ये हमले किए गए हैं। एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी वायु सेना के लगभग 6 लड़ाकू जेट ने हिस्सा लिया है, जिनमें F-17 और JF-17 फाइटर शामिल थे। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक पर चुप्पी साध रखी है। हमलों में पाकिस्तानी तालिबान के 12 से 15 लड़ाकों की मौत की जानकारी सामने आई है। जबकि एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं।





टीटीपी के 15 सदस्यों की मौत : पाकिस्तानी हवाई हमलों में टीटीपी के कई ठिकानों पर बमबारी की गई। हमलों में पाकिस्तानी तालिबान के 12 से 15 लड़ाकों की मौत की जानकारी सामने आई है। हालांकि, यह जानकारी शुरुआती आकलन पर आधारित है और इसमें संशोधन हो सकता है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक हाल ही में टीटीपी के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के जवाब में की गई है। टीटीपी के हमलों में पाकिस्तानी सेना का एक 21 वर्षीय लेफ्टिनेंट भी मारा गया था।





एक ही परिवार के 8 की मौत : काबुल फ्रंटलाइन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी विमानों ने देश के बॉर्डर एरिया में मौजूद दक्षिणी वजीरिस्तान के एक गांव में एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में एक परिवार के 8 सदस्यों की जान चली गई, जिनमें एक महिला और सात बच्चे शामिल हैं। इसमें आगे कहा गया है कि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि बमबारी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में हुई थी, जो गलत है। हवाई हमला दक्षिणी वजीरिस्तान में हुआ।





बताया जा रहा है कि दक्षिणी वजीरिस्तान के ऊपरी इलाके शाक्तू में एक ड्रोन स्ट्राइक में हाफिज गुल बहादुर समूह का एक स्थानीय कमांडर मारा गया है। समूह ने भी शोक संदेश के माध्यम से मौत की पुष्टि की है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कमांडर की मौत पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक का हिस्सा थी या अलग घटना में हुई है।

Edited By: Navin Rangiyal