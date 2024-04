दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, कोरोना से 100 गुना अधिक घातक है H5N1

The world faces the threat of another pandemic : दुनिया अभी कोरोना महामारी के सदमे से नहीं उबरी है, इसी बीच एक और महामारी का खतरा मंडराने लगा है। माना जा रहा है कि यह बीमारी कोरोना से 100 गुना अधिक घातक साबित हो सकती है।

बर्डफ्लू नामक इस महामारी में H5N1 स्ट्रेन विशेष रूप से गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। शोधकर्ताओं की मानें तो H5N1 एक वैश्विक महामारी को बढ़ाने के लिए खतरनाक रूप से करीब पहुंच रहा है। यह वायरस इसलिए भी चिंता का कारण बन गया है कि यह आसानी से मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों में फैल सकता है।

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आशंका टेक्सास में एक डेयरी फार्म कर्मचारी का वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद व्यक्त की गई है। इसके साथ ही 6 राज्यों में गायों के 12 झुंडों और टेक्सास में 3 बिल्लियों में संक्रमण की सूचना मिली है। ये बिल्लियां वायरस के कारण मर गईं। इस बीच, व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह सक्रिय रूप से स्थिति की 'निगरानी' कर रहा है।

बर्ड फ्लू के प्रमुख शोधकर्ता डॉ. सुरेश कुचिपुड़ी ने चेतावनी दी कि दुनिया H5N1 के कारण होने वाली संभावित महामारी की दहलीज के करीब है। उन्होंने कहा कि वायरस ने पहले ही मनुष्यों सहित स्तनधारियों की एक विस्तृत सीरीज को संक्रमित करने की क्षमता दिखा दी है। यह भयानक महामारी का खतरा बन गया है।

