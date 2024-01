Corona India Update: Covid के 159 नए मामले, 1623 मरीज उपचाराधीन, 1 की मौत

159 new cases of Covid Corona: भारत में 1 दिन में कोविड-19 (Covid-19) के 159 नए मामले (159 new cases) सामने आए हैं जबकि उपाचाराधीन मरीजों की संख्या 1,623 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने नई दिल्ली में शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार केरल में 24 घंटे की अवधि में संक्रमण से 1 व्यक्ति की मौत हुई है।

देश में कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 5 दिसंबर तक घटकर दोहरे अंक में आ गई थी, लेकिन एक नए स्वरूप के सामने आने और ठंड के मौसम के कारण संक्रमण के मामलों में वृद्धि शुरू हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 5 दिसंबर 2023 के बाद 1 दिन में संक्रमण के सर्वाधिक 841 नए मामले 31 दिसंबर को सामने आए थे, जो मई 2021 में दर्ज सर्वाधिक मामलों का 0.2 प्रतिशत था।

92 प्रतिशत मरीज क्वारंटाइन में : वायरस के उपचाराधीन मरीजों में से तकरीबन 92 प्रतिशत मरीज घर पर ही क्वारंटाइन में हैं। सूत्रों ने कहा कि इस समय उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 'जेएन.1' उपस्वरूप की वजह से न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, न अस्पताल में बहुत ज्यादा मरीज भर्ती हो रहे हैं न ही मौत का आंकड़ा बढ़ा है।

ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.81 प्रतिशत : स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार अब तक संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ से अधिक हो गई है और संक्रमण से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.81 प्रतिशत है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220.67 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta