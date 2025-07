तीर्थाटन के क्षेत्र में उत्तराखंड के नए कीर्तिमान : धामी

Modi leaves for UK and Maldives visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) बुधवार को ब्रिटेन और मालदीव (UK and Maldives) की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए तथा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ होंगे। अपने प्रस्थान वक्तव्य में उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जिसमें हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।