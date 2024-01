देश में JN.1 के 1226 मामले दर्ज, इन राज्‍यों में सबसे ज्यादा

1226 cases of new variant of Corona registered : भारत में अब तक कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के उपस्वरूप जेएन.1 के कुल 1226 मामले सामने आए हैं, जिनमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

आईएनएसएसीओजी द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चला है कि 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने कोविड-19 के इस उपस्वरूप की उपस्थिति का पता लगाया है। कर्नाटक में जेएन.1 के 234 मामले पाए गए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 189, महाराष्ट्र में 170, केरल में 156, पश्चिम बंगाल में 96, गोवा में 90, तमिलनाडु में 88 और गुजरात में 76 मामले दर्ज किए गए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में जेएन.1 उपस्वरूप के 37 मामले, तेलंगाना में 32, छत्तीसगढ़ में 25, दिल्ली में 16, उत्तर प्रदेश में सात, हरियाणा में पांच, ओडिशा में तीन और उत्तराखंड एवं नगालैंड में एक-एक मामला दर्ज किया गया है। देश में कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि और जेएन.1 उपस्वरूप का पता चलने के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है।

राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से साझा किए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। ये दिशा-निर्देश कोविड-19 के लिए संशोधित निगरानी रणनीति को लेकर जारी किए गए हैं।

राज्यों से कहा गया है कि वे मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति का जल्द पता लगाने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में इन्फ्लूएंजा और गंभीर श्वसन जैसी बीमारी से पीड़ित होने के मामलों की नियमित रूप से निगरानी करें और जिलावार रिपोर्ट भेजें। (भाषा)

