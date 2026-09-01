SCO Summit : पाकिस्तान ने PM मोदी की फोटो की क्रॉप, वीडियो भी काटा, भारत ने दिखाया पूरा सच



PM @narendramodi along with SCO leaders in Bishkek. pic.twitter.com/0VAUpFWpsz — PMO India (@PMOIndia) September 1, 2026 मंगलवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO Summit के दौरान संगठन के 10 सदस्य देशों के नेताओं ने एक साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। इसके बाद पाकिस्तान PMO ने इस तस्वीर का एक क्रॉप्ड वर्जन सोशल मीडिया पर शेयर किया। पाकिस्तान PMO की ओर से शेयर की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यूजर्स ने इसकी तुलना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पोस्ट की गई पूरी तस्वीर से की। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फुल फैमिली फोटो शेयर करते हुए पाकिस्तान की ओर से की गई एडिटिंग पर सवाल उठाए।मंगलवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO Summit के दौरान संगठन के 10 सदस्य देशों के नेताओं ने एक साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। इसके बाद पाकिस्तान PMO ने इस तस्वीर का एक क्रॉप्ड वर्जन सोशल मीडिया पर शेयर किया।

PM मोदी को फोटो से किया गया क्रॉप

पाकिस्तान PMO की ओर से शेयर की गई तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ईरान के राष्ट्रपति और कुछ अन्य नेताओं को भी फ्रेम से हटा दिया गया। तस्वीर को इस तरह क्रॉप किया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीच में प्रमुख स्थिति में नजर आएं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शेयर की गई मूल तस्वीर से तस्वीर की वास्तविक स्थिति साफ हो गई। पूरी तस्वीर में सभी SCO नेताओं को देखा जा सकता है। इसमें शहबाज शरीफ दाईं ओर से चौथे स्थान पर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

शहबाज शरीफ के आधिकारिक अकाउंट पर भी क्रॉप्ड वीडियो

मामला केवल ग्रुप फोटो तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, शहबाज शरीफ के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से बिश्केक में SCO नेताओं की राउंडटेबल बैठक का एक वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रॉप किया गया था।