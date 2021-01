अंधेरे में पाकिस्तान, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पॉवर ब्लैकआउट

इस्लामाबाद। में शनिवार की देर रात अचानक होने से हड़कंप मच गया। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक सभी शहरों में अंधेरा छा गया। जल्द ही पाकिस्तान में की खबर दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गई।



ऊर्जा मंत्रालय ने ट्विटर के जरिए सूचना दी कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अचानक 50 से 0 की गिरावट आने से देशव्यापी ब्लैकआउट हो गया। मंत्रालय ने लोगों से संयम बरतने की अपील की।

कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी समेत देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में बिजली गुल हो गई।



Technical fault in NTDC system. System is being restored