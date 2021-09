पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से की मुलाकात, कही बड़ी बात..

मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक सच्चे दोस्त की तरह आपने भारत की मदद की। मोदी ने कहा कि कोविड के दौरान अमेरिका ने जो चिंता जताई, मदद की, उसके लिए आभार। उन्होंने

विश्वास जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंध नई ऊचांइयों पर पहुंचेंगे।



बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया और पारस्परिक एवं वैश्विक हित वाले मुद्दों पर चर्चा की।

Glad to have met @VP @KamalaHarris. Her feat has inspired the entire world. We talked about multiple subjects that will further cement the India-USA friendship, which is based on shared values and cultural linkages. pic.twitter.com/46SvKo2Oxv