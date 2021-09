-पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री सुगा से भी मुलाकात की।

-मुलाकात के बाद ट्वीट में कहा, 'जापान भारत के सबसे मूल्यवान भागीदारों में से एक है। पीएम के साथ मेरी शानदार मुलाकात हुई। वे विभिन्न विषयों पर जो हमारे राष्ट्रों के बीच सहयोग को और बढ़ावा देंगे। एक मजबूत भारत-जापान मित्रता पूरे ग्रह के लिए शुभ संकेत है।

Japan is one of India’s most valued partners. I had an excellent meeting with PM @sugawitter on a variety of subjects that would further boost cooperation between our nations. A strong India-Japan friendship augurs well for the entire planet. pic.twitter.com/5N9ibqWDzy