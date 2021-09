पीएम मोदी पहुंचे न्यूयॉर्क, UNGA में आतंकवाद पर इमरान को देंगे जवाब

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्मीर मुद्दे का राग अलापा। आज दुनियाभर की नजरें पीएम मोदी के भाषण पर लगी हुई है। और अफगानिस्तान पर वे पाक पीएम को करारा जवाब दे सकते हैं।

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आतंकवादी बेरोक टोक आ जा सकते हैं। भारत ने कहा कि पाकिस्तान आग लगाने वाला है जबकि खुद को आग बुझाने वाले के रूप में पेश करने का दिखावा करता है और पूरी दुनिया को उसकी नीतियों के कारण तकलीफ उठानी पड़ी है क्योंकि वह आतंकवादियों को पालता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में पहली द्विपक्षीय मुलाकात करने और शुक्रवार को पहले प्रत्यक्ष क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के बाद मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे। बाइडन की मेजबानी में वाशिंगटन में आयोजित क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, 'न्यूयॉर्क सिटी पहुंचा। 25 तारीख को शाम साढ़े छह बजे यूएनजीए को संबोधित करूंगा।'

Landed in New York City. Will be addressing the UNGA at 6:30 PM (IST) on the 25th. pic.twitter.com/CUtlNZ83JT

विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, 'भारत के 1.3 अरब लोगों की भावनाओं को आवाज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे, वह यहां पर कल 76वें यूएनजीए सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की वर्तमान सदस्यता अब और भी महत्वपूर्ण है।'

Voicing the sentiments of the 1.3 billion people of India!

PM @narendramodi arrives in New York to address the 76th UNGA tomorrow. India’s current membership of the @UN Security Council lends even greater significance! pic.twitter.com/BM17FhAeVD