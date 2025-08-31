PM Modi in China : 55 मिनट तक चली मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, क्या फिर दोस्त बनेंगे भारत और चीन? पीएम मोदी ने 2.8 अरब लोगों के हित की बात की तो राष्‍ट्रपति जिनपिंग बोले, ड्रेगन और हाथी का साथ आना जरूरी है।

PM Modi Meets XI Jinping : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को तिनजियांग में 55 मिनट तक मुलाकात हु्ई। इस द्विपक्षिय मुलाकात में दोनों नेताओं ने एक बार फिर भारत और चीन की दोस्ती पर जोर दिया। पीएम मोदी ने 2.8 अरब लोगों के हित की बात की तो राष्‍ट्रपति जिनपिंग बोले, ड्रेगन और हाथी का साथ आना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर एक समझौता हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू की जा रही हैं। दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित हमारे सहयोग से जुड़े हैं। इससे संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

Sharing my remarks during meeting with President Xi Jinping. https://t.co/pw1OAMBWdc — Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025

राष्‍ट्रपति जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ समिट में स्वागत करते हुए कहा कि चीन और भारत 2 बड़ी सभ्यताएं है। दोनों की दोस्ती महत्वपूर्ण है। ड्रेगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। दुनिया बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है।

