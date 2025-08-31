रविवार, 31 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :तिनजियांग , रविवार, 31 अगस्त 2025 (11:16 IST)

PM Modi in China : 55 मिनट तक चली मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, क्या फिर दोस्त बनेंगे भारत और चीन?

पीएम मोदी ने 2.8 अरब लोगों के हित की बात की तो राष्‍ट्रपति जिनपिंग बोले, ड्रेगन और हाथी का साथ आना जरूरी है।

modi jinping meet
PM Modi Meets XI Jinping : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को तिनजियांग में 55 मिनट तक मुलाकात हु्ई। इस द्विपक्षिय मुलाकात में दोनों नेताओं ने एक बार फिर भारत और चीन की दोस्ती पर जोर दिया। पीएम मोदी ने 2.8 अरब लोगों के हित की बात की तो राष्‍ट्रपति जिनपिंग बोले, ड्रेगन और हाथी का साथ आना जरूरी है।
 
इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की चीन द्वारा सफल अध्यक्षता के लिए आपको बधाई देता हूं। चीन यात्रा के निमंत्रण और आज की हमारी बैठक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ALSO READ: PM मोदी पहुंचे चीन, हुआ शानदार स्‍वागत, SCO समिट में होंगे शामिल
 
उन्होंने कहा कि हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर एक समझौता हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू की जा रही हैं। दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित हमारे सहयोग से जुड़े हैं। इससे संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
मोदी ने कहा कि पिछले साल कज़ान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई जिसने हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा दी। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद, शांति और स्थिरता का माहौल बना है। ALSO READ: ट्रंप नहीं मोदी पर है जेलेंस्की को भरोसा, यूक्रेनी राष्‍ट्रपति को क्या है भारतीय पीएम से उम्मीद?
 
राष्‍ट्रपति जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ समिट में स्वागत करते हुए कहा कि चीन और भारत 2 बड़ी सभ्यताएं है। दोनों की दोस्ती महत्वपूर्ण है। ड्रेगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। दुनिया बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। 
edited by : Nrapendra Gupta 
