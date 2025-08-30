पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री इशिबा को गिफ्ट में क्या दिया?

अधिकारियों ने बताया कि प्राचीन कीमती रत्न से बनीं ये कटोरियां और चांदी की चॉपस्टिक भारतीय कला एवं जापानी पाक कला की परंपरा का एक अनूठा मिश्रण हैं। उन्होंने बताया कि ‘मूनस्टोन’ (चंद्रमणि) से बनीं चार छोटी कटोरियों के साथ भूरे रंग का कटोरा और चांदी की चॉपस्टिक जापान की डोनबुरी और सोबा परंपरा से प्रेरित हैं।

आंध्र प्रदेश से लाई गई यह चमकदार चंद्रमणि प्रेम, संतुलन एवं सुरक्षा का प्रतीक है जबकि मुख्य कटोरे का आधार मकराना संगमरमर है जिसमें राजस्थान की पारंपरिक पर्चिनकारी शैली में अर्ध-कीमती रत्न जड़े हुए हैं।

मोदी ने इशिबा की पत्नी को कागज की लुगदी से बने एक डिब्बे में पश्मीना शॉल भेंट की। लद्दाख की चांगथांगी बकरी के महीन ऊन से बनी पश्मीना शॉल हल्की, मुलायम और गर्म होने के कारण दुनिया भर में पसंद की जाती है।

कश्मीरी कारीगरों द्वारा हाथ से बुनी गई यह शॉल सदियों पुरानी परंपरा को संजोए हुए हैं। पश्मीना शॉल कभी राजघरानों की पसंद हुआ करती थी। इशिबा को भेंट की गई शॉल ‘आइवरी’ रंग की है। इसमें गुलाबी और लाल रंग के फूलों के डिजाइन हैं, जो कश्मीरी डिजाइन एवं शिल्प कौशल को दर्शाते हैं।

