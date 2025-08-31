ट्रंप नहीं मोदी पर है जेलेंस्की को भरोसा, यूक्रेनी राष्‍ट्रपति को क्या है भारतीय पीएम से उम्मीद? पीएम मोदी की पुतिन से मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारतीय प्रधानमंत्री से फोन पर बात की।

Zelensky talks with PM Modi on phone : चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूसी राष्‍ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की। अमेरिकी राष्‍ट्रपति द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध विराम की कोशिश में असफल रहने के बाद अब जेलेंस्की को उम्मीद है कि भारतीय प्रधानमंत्री इस मामले में उनकी मदद कर सकते हैं।

जेलेंस्की ने मोदी को फोन किया और रूस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के लिए अपनी तत्परता से अवगत कराया तथा कहा कि युद्ध की समाप्ति तत्काल युद्ध विराम के साथ होनी चाहिए। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत सभी प्रयासों का समर्थन करता है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आवश्यक प्रयास करने और रूस को उपयुक्त संकेत देने के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने मोदी को 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी बैठक के बारे में भी जानकारी दी। यह बैठक अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच शिखर वार्ता के तीन दिन बाद हुई थी।

I spoke with Prime Minister of India @NarendraModi.



I informed about the talks with President Trump in Washington with the participation of European leaders. It was a productive and important conversation, a shared vision among partners on how to achieve real peace. Ukraine… pic.twitter.com/fINVbncnlR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

जेलेंस्की और पुतिन से ट्रंप की मुलाकात के बाद से ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले कम करने की बजाए और बढ़ा दिए। इससे अमेरिकी राष्‍ट्रपति पर से जेलेंस्की का भरोसा कम होता नजर आ रहा है।

मोदी सोमवार को चीन के इस शहर में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। इस बातचीत में यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को की यात्रा की थी और पुतिन से कहा था कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में संभव नहीं है।

edited by : Nrapendra Gupta