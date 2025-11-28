शुक्रवार, 28 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :भोपाल , शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (08:57 IST)

रायसेन रेप कांड के आरोपी सलमान का शार्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Madhya Pradesh news in hindi : मध्य प्रदेश में रायसेन के गोहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला सलमान पुलिस के शार्ट एनकाउंटर में घायल हो गया। उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ALSO READ: गौहरगंज की बेटी के गुनहगार की तलाश मे जुटे 300 पुलिसकर्मी, 30 हजार का इनाम घोषित, एनकाउंटर की मांग को लेकर धरने पर लोग
 
पुलिस के अनुसार, आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था और गौहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान हमारी गाड़ी पंचर हो गई। आरोपी ने सब-इंस्पेक्टर की गन छीनकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। बचाव में पुलिस अधिकारियों द्वारा इसपर फायरिंग की गई। आरोपी घायल हो गया है। उसे अस्पताल पहुंचाया गया है।

30000 के फरारी आरोपी सलमान राजधानी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने उसे भोपाल के वार्ड 11 स्थित एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया। आरोपी को राजधानी पुलिस ने सुलतानगंज पुलिस के हवाले किया।
 
इसके बाद भोपाल से गौहरगंज ले जाते समय रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। इस बीच आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। पुलिस ने शार्ट एनकाउंटर किया। आरोपी के पैर में गोली लगी। भोपाल हमीदिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

गौरतलब है कि 21 नवंबर को सलमान 6 साल की मासूम को चाकलेट दिलाने के बहाने जंगल की तरफ ले गया और बलात्कार कर फरार हो गया। परिजनों को बच्ची रोती हुई मिली। उसे लोगों की सहायता से एम्स ले जाकर भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्ची की हालत में सुधार है।
रायसेन रेप कांड के आरोपी सलमान का शार्ट एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

