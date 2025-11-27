गुरुवार, 27 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
भोपाल , गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (18:59 IST)

IAS संतोष वर्मा के बयान का विरोध जारी, नारेबाजी और पुतले जलाए, सरकार ने भेजा नोटिस

Santosh Verma
मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा की ओर से ब्राह्मण समाज को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी का बुधवार को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध जारी रहा। 
इस दौरान उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने व सेवा से बर्खास्त करने की मांग की गई। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बुधवार को आईएएस अधिकारी वर्मा के खिलाफ नर्मदापुरम, ग्वालियर, बुरहानपुर, इटारसी, पिपरिया और रायसेन सहित अन्य क्षेत्रों में प्रर्दशन और नारेबाजी की तथा उनके पुतले जलाए।

घटना की शुरुआत 22 नवंबर को हुई, जब भोपाल में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान संतोष वर्मा ने आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था कि आरक्षण ने अपना मूल उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब इसे एक स्थायी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। Edited by : Sudhir Sharma
Gold ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयान

Gold ने लगाई ऊंची छलांग, 2 हफ्ते के हाईलेवल पर दाम, चांदी में भी आई तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का बड़ा बयानआज सोने के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव, जानें आपके शहर में आज का लेटेस्ट गोल्ड रेट और बाजार का हाल।

SIR में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौनसा फॉर्म भरें और उसके साथ कौनसे दस्तावेज लगेंगे

SIR में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कौनसा फॉर्म भरें और उसके साथ कौनसे दस्तावेज लगेंगेHow to add name in voter list: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) का कार्य 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जारी है। बूथ लेबल ऑफिसर (BLO) ने अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म वितरित कर दिए हैं। कई ऐसे भी मतदाता हैं, जिनको फॉर्म नहीं मिले हैं।

Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियां

Delhi blasts के बीच नूंह से वकील गिरफ्तार, ISI को देता था खूफियां जानकारियांDelhi blasts: दिल्ली ब्लास्ट के बीच सुरक्षा एजेंसियां देशभर में गिरफ्तारियां कर रही हैं। इस बीच नूंह से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नूंह पुलिस ने वकील रिजवान को गिरफ्तार किया है। रिजवान पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था।

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियम

Aadhaar अपडेट के नए नियम लागू, UIDAI ने जारी की 2025 की नई गाइडलाइंस, बदले डॉक्टूमेंट्‍स के नियमUIDAI ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) नामांकन और अपडेट के लिए 2025 के नए नियम जारी किए हैं। अब बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहचान, पता, जन्मतिथि और संबंध के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों में बदलाव किए गए हैं।

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?

दिल्ली ब्लास्ट : NIA ने गिरफ्तार किया एक और आतंकी, क्या है उसका अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन?Delhi Blast : राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्‍ली लाल किला विस्‍फोट मामले में बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शोएब बताया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कंपाउंडर शोएब दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार धमाके के समय उमर के साथ कार में मौजूद था।

हापुड़ में हैरतअंगेज़ खुलासा! डमी का होना था अंतिम संस्कार

हापुड़ में हैरतअंगेज़ खुलासा! डमी का होना था अंतिम संस्कारहापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित ब्रजघाट से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां कार सवार 4 युवक डमी पुतलों का अंतिम संस्कार करने पहुंचे। ब्रजघाट के नगर निगम सुपरवाइजर को शक हुआ, उसने पूछा कि डमी का अंतिम संस्कार क्यों, असली बॉडी कहां फेंक दी? चारों युवकों की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होने के चलते स्थानीय लोग उनसे पूछताछ करने लगे, संतोषजनक जवाब न मिलने पर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन तब तक दो संदिग्ध फरार हो गए।

Mahindra XEV 9S लॉन्च, भारत की पहली मास-मार्केट 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV 19.95 लाख रुपए में पेश

Mahindra XEV 9S लॉन्च, भारत की पहली मास-मार्केट 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV 19.95 लाख रुपए में पेशMahindra ने अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.95 लाख रुपए रखी गई है। यह भारत की पहली मास-मार्केट तीन-रो वाली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है, जो कंपनी के नए INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी है। दिलचस्प बात यह है कि इसका शुरुआती वेरिएंट XEV 9e से करीब 1.95 लाख रुपए सस्ता है।

राहुल गांधी ने देश में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश की, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता

राहुल गांधी ने देश में गृहयुद्ध भड़काने की कोशिश की, उनसे सावधान रहने की आवश्यकताSambit Patra attacks Rahul Gandhi : भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया टीम, एडवाइजरी कमेटी की टीम और लेफ्ट के जाने-माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके लोगों ने वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव सेट किया है।

हरियाणा में लगी सबसे बड़ी बोली, 1.17 करोड़ में बिका गाड़ी का VIP नंबर

हरियाणा में लगी सबसे बड़ी बोली, 1.17 करोड़ में बिका गाड़ी का VIP नंबरHaryana VIP number : हरियाणा के हिसार में वीआईपी नंबर HR 88B 8888 को खरीदने की होड़ मच गई। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए 1.17 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। यह भारत में VIP नंबर की नीलामी में अब तक की सबसे बड़ी बोली है।

SIR सर्वे का कमाल, 40 साल के बाद घर लौटा बिछड़ा बेटा, देखते ही भावुक हुई मां, कहा— मेरो लाल मिल गयो

SIR सर्वे का कमाल, 40 साल के बाद घर लौटा बिछड़ा बेटा, देखते ही भावुक हुई मां, कहा— मेरो लाल मिल गयोकभी कभी चमत्‍कार हो जाता है और यह चमत्‍कार ऐसे सामने आता है कि यकीन करना मुश्‍किल हो जाता है। एसआईआर सर्वे के दौरान एक ऐसी हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जिसमें सालों से बिछड़े बेटे को मां से मिला दिया। यह वाकया जानकर पूरा गांव भावुक हो गया और मां की आंखें भर आईं।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
