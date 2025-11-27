IAS संतोष वर्मा के बयान का विरोध जारी, नारेबाजी और पुतले जलाए, सरकार ने भेजा नोटिस

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ (अजाक्स) के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा की ओर से ब्राह्मण समाज को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी का बुधवार को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध जारी रहा।

इस दौरान उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने व सेवा से बर्खास्त करने की मांग की गई। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बुधवार को आईएएस अधिकारी वर्मा के खिलाफ नर्मदापुरम, ग्वालियर, बुरहानपुर, इटारसी, पिपरिया और रायसेन सहित अन्य क्षेत्रों में प्रर्दशन और नारेबाजी की तथा उनके पुतले जलाए।





घटना की शुरुआत 22 नवंबर को हुई, जब भोपाल में एक साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान संतोष वर्मा ने आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था कि आरक्षण ने अपना मूल उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब इसे एक स्थायी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। Edited by : Sudhir Sharma