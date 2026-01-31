शनिवार, 31 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. pakistan pm shehbaz sharif statement loan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: इस्लामाबाद , शनिवार, 31 जनवरी 2026 (15:53 IST)

कर्ज मांगने की कीमत चुकानी पड़ती है, शाहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा

pakistan PM shehbaz sharif on loan
Shehbaz Sharif news in hindi : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं और फील्ड मार्शल असीम मुनीर कई देशों में गए और उनसे डॉलर मांगे। उन देशों ने हमारा स्वागत किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई पैसे मांगता है, तो उसे अपनी इज्जत की कीमत चुकानी पड़ती है।
 
शहबाज ने कहा कि कई बार उन्हें कर्ज देने वाले की ख्वाहिशों को न चाहते हुए भी पूरा करना पड़ता है। कॉम्प्रमाइज करना पड़ता है। यह हमारे आत्म-सम्मान पर बहुत बड़ा बोझ है। शर्म से हमारे सिर झुक जाते हैं।
 
उन्होंने बताया कि किस तरह हमने उस दोस्त देश को जाकर कर्जे लेने के लिए दरख्वास्त दीं और उन दोस्त देशों ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन, आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है, उसका सर झुका हुआ होता है। और फिर उसके बाद जो आरोप आते हैं, आपको उसकी अच्छी तरह जानकारी है।
उन्होंने कहा कि मैं यहां पर बगैर किसी लाग-लपेट के आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई मुमालिक में गए और उनसे कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम है और ये हमारा एक्सटर्नल गैप है। आप इतने बिलियन डॉलर दे दें।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

न विज्ञान का तर्क, न समय की मार, इंतजार के 12 साल, आज भी गुरु के 'जागने' की आस में पथराई हजारों आंखें

न विज्ञान का तर्क, न समय की मार, इंतजार के 12 साल, आज भी गुरु के 'जागने' की आस में पथराई हजारों आंखें29 जनवरी 2014 की वह तारीख जब डॉक्टरों ने आशुतोष महाराज को 'क्लिनिकली डेड' घोषित कर दिया था। लेकिन उनके भक्तों के लिए यह अंत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। हैरानी की बात यह है कि इन 12 वर्षों में भक्तों की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ गई है। संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के 12वें 'समाधि दिवस' पर शिष्यों की आस्था अटूट है और हजारों की संख्या में शिष्य आते हैं।

भारत में निपाह वायरस से हड़कंप, संक्रमण के 2 केस आए सामने, क्‍या बोला WHO

भारत में निपाह वायरस से हड़कंप, संक्रमण के 2 केस आए सामने, क्‍या बोला WHONipah virus cases in India : देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के कहर के बाद पश्चिम बंगाल में खतरनाक निपाह वायरस (Nipah virus) के 2 मामले सामने आए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। ये दोनों व्यक्ति उत्तरी 24 परगना जिले के एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। यह वायरस भारत में पहली बार 2001 में दिखा था और अब तक कई बार इसके मामले सामने आ चुके हैं। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने कहा कि वायरस फैलने का खतरा कम है और यात्रा या व्यापार प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं है।

Ajit Pawar plane crash Baramati : 'ट्रैफिक जाम' ने तय किया जिंदगी और मौत का फासला, ब्रेसलेट बना आखिरी पहचान, 5 सपनों की दर्दनाक मौत

Ajit Pawar plane crash Baramati : 'ट्रैफिक जाम' ने तय किया जिंदगी और मौत का फासला, ब्रेसलेट बना आखिरी पहचान, 5 सपनों की दर्दनाक मौतअजित पवार के भयानक विमान हादसे की कहानी

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाभारत का सबसे ताकतवर बैटरी वाला मोबाइल

ट्रंप को क्‍यों आई भारत की याद, क्‍या चीन को घेरने की है तैयारी, PM मोदी को भेजा 'पैक्स सिलिका' का न्‍योता

ट्रंप को क्‍यों आई भारत की याद, क्‍या चीन को घेरने की है तैयारी, PM मोदी को भेजा 'पैक्स सिलिका' का न्‍योताIndia-America Partnership News : चीन आर्थिक मदद के दम पर दुनियाभर में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन का मुकाबला करने की चाहत लिए अमेरिका ने भारत केंद्रित एक बड़ी बैठक की योजना बनाई है। चीन के बढ़ते तकनीकी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होने का न्योता भेजा है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: सुनेत्रा पवार बनीं NCP विधायक दल की नेता, शाम 5 बजे लेंगी डिप्टी CM की शपथ

LIVE: सुनेत्रा पवार बनीं NCP विधायक दल की नेता, शाम 5 बजे लेंगी डिप्टी CM की शपथLatest News Today Live Updates in Hindi : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज शाम महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। उन्हें आज एनसीपी विधायक दल का नेता चुना गया। पल पल की जानकारी...

एपस्टीन फाइल्स का सबसे सनसनीखेज खुलासा, ट्रंप पर लगा नाबालिग के यौन शोषण का आरोप, बेटी इवांका का नाम भी

एपस्टीन फाइल्स का सबसे सनसनीखेज खुलासा, ट्रंप पर लगा नाबालिग के यौन शोषण का आरोप, बेटी इवांका का नाम भीDonald Trump Epstein Files: अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई अंतिम 'एपस्टीन फाइल्स' ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। 30 लाख पन्नों और हजारों वीडियो वाले इस नए बैच में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया है, जिसने अमेरिकी राजनीति की नींव हिला दी है।

9000 करोड़ के मालिक, 200 कारें, प्राइवेट जेट, 12 रोल्‍स रॉयस, IT-रेड के दौरान कॉन्फिडेंट-ग्रुप चेयरमैन रॉय ने खुद को गोली मारी

9000 करोड़ के मालिक, 200 कारें, प्राइवेट जेट, 12 रोल्‍स रॉयस, IT-रेड के दौरान कॉन्फिडेंट-ग्रुप चेयरमैन रॉय ने खुद को गोली मारीकॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय ने शुक्रवार को सेंट्रल बेंगलुरु में रिचमंड सर्कल के पास कंपनी के ऑफिस में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस खबर ने पूरे शहर को चौंका दिया है। घटना के बाद हर कोई हैरान है।

क्रैश हुई चांदी, 1.10 लाख रुपए गिरकर 2.91 लाख पर आई, सोना 20 हजार रुपए सस्ता, 1.49 लाख रुपए पर आया

क्रैश हुई चांदी, 1.10 लाख रुपए गिरकर 2.91 लाख पर आई, सोना 20 हजार रुपए सस्ता, 1.49 लाख रुपए पर आयाGold Silver Rates : मुनाफा वसूली के चलते सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। MCX पर भारी मुनाफा वसूली के चलते चांदी 1.10 लाख रुपए टूटकर 2.91 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई है, जबकि सोना भी 20 हजार रुपए गिरकर 1.49 लाख रुपए के स्तर पर पहुंच गया है।

Weather Update : उत्तर भारत में ठंड का कहर, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट

Weather Update : उत्तर भारत में ठंड का कहर, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्टWeather Update : उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश, बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का नया दौर शुरू हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में बारिश की भी संभावना है।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com