कर्ज मांगने की कीमत चुकानी पड़ती है, शाहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा

Shehbaz Sharif news in hindi : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं और फील्ड मार्शल असीम मुनीर कई देशों में गए और उनसे डॉलर मांगे। उन देशों ने हमारा स्वागत किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई पैसे मांगता है, तो उसे अपनी इज्जत की कीमत चुकानी पड़ती है।

शहबाज ने कहा कि कई बार उन्हें कर्ज देने वाले की ख्वाहिशों को न चाहते हुए भी पूरा करना पड़ता है। कॉम्प्रमाइज करना पड़ता है। यह हमारे आत्म-सम्मान पर बहुत बड़ा बोझ है। शर्म से हमारे सिर झुक जाते हैं।

उन्होंने बताया कि किस तरह हमने उस दोस्त देश को जाकर कर्जे लेने के लिए दरख्वास्त दीं और उन दोस्त देशों ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन, आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है, उसका सर झुका हुआ होता है। और फिर उसके बाद जो आरोप आते हैं, आपको उसकी अच्छी तरह जानकारी है।

Such a satisfying video. Got so much sadistic pleasure



Pakistan PM Shehbaz Sharif explains the 'pain' when he & Failed Marshall Asim Munir have to 'bow down' for money.



What have they done to Lehru's Laadla Pakistan pic.twitter.com/KB7CK8sne1 — BhikuMhatre (@MumbaichaDon) January 30, 2026

उन्होंने कहा कि मैं यहां पर बगैर किसी लाग-लपेट के आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई मुमालिक में गए और उनसे कहा कि आईएमएफ का प्रोग्राम है और ये हमारा एक्सटर्नल गैप है। आप इतने बिलियन डॉलर दे दें।

edited by : Nrapendra Gupta