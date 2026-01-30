Imran Khan के खिलाफ जेल में ऑपरेशन 'आंखफोड़वा' , क्या अंधा करने की साजिश कर रहे हैं शहबाज और मुनीर

पार्टी ने दावा किया है कि विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार, इमरान खान आंखों की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका यदि तुरंत और सही इलाज नहीं किया गया, तो वे अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो सकते हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक आधिकारिक बयान में PTI ने कहा कि इमरान खान की दाहिनी आंख में 'सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन' (CRVO) का पता चला है। पार्टी ने इस स्थिति को बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि यह रेटिना की नस में एक गंभीर रुकावट है, जिसके लिए तत्काल और विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है।

बयान में आगे कहा गया कि जेल प्रशासन और सरकार को इस मामले की गंभीरता को समझना चाहिए और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि उनकी दृष्टि को स्थायी नुकसान से बचाया जा सके। Edited by : Sudhir Sharma