रविवार, 25 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Imran Khan was the first choice for Chennai Express reveals why he turned down the offer
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 25 जनवरी 2026 (15:16 IST)

इमरान खान ने ठुकरा दिया था 'चेन्नई एक्सप्रेस' का ऑफर, सालों बाद बताई वजह

Actor Imran Khan
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान ने लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया है। वह हाल ही में आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म 'हैप्पी पटेल' में कैमियो करते नजर आए। इमरान खान ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर भी ठुकराए। 
 
हाल ही में इमरान खान ने अपने करियर के एक अनसुने किस्सों के बारे में बताया है। इमरान को एक समय सुपरहिट फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' के लिए अप्रोच किया गया था। रोहित शेट्टी और इमरान के बीच लंबी बातचीत भी हुई। लेकिन बाद में इमरान ने इस फिल्म को ठुकरा दिया। 
 
एक न्यूज एजेंसी संग बात करते हुए इमरान खान ने कहा, कई बार ऐसा हुआ है कि कई फिल्में बन ही नहीं पाईं। मेहरा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, दिल्ली 6 उस समय तक मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई थी, मैंने मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। लेकिन उस समय वे एक नए, अनुभवहीन और अप्रशिक्षित व्यक्ति पर पैसा लगाना नहीं चाहते थे।
 
उन्होंने कहा, मेरा जन्म अमेरिका में हुआ था और मैं दो दुनियाओं के बीच पला-बढ़ा। इसलिए, मैं उन चीजों से जुड़ाव महसूस करता था। इसलिए, मेरी सहज प्रवृत्ति पहले से ही और बाद में भी यही थी, 'काश मैं उस फिल्म का हिस्सा होता', मैं उस फिल्म में काम करना चाहता था।
 

चेन्नई एक्सप्रेस को कहा ना 

इमरान खान ने बताया फिल्म को लेकर मेरी और रोहित के बीच कई राउंड की बातचीत हुई थी। हालांकि बातचीत के बाद दोनों को ही यह अहसास हुआ कि उनके सोचने का तरीका और क्रिएटिव विजन एक-दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। रोहित का नरेशन बढ़िया था और फिल्म भी वैसे ही बनी है। लेकिन मैं खुद को इस मूवी से लिए सही नहीं मानता था। शाहरुख खान ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन थे। मुझे नहीं लगता उनके अच्छा कोई कर सकता था।
 
बता दें कि इमरान खान ने साल 2008 में 'जाने तू...या जाने ना' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने आई हेट लव स्टोरीज़, ब्रेक के बाद, मेरे ब्रदर की दुल्हन, एक मैं और एक तू जैसी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों और दिल्ली बेली जैसी एक्शन-कॉमेडी फिल्मों में काम किया। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
सोहेल खान संग होती थी लड़ाइयां, खान परिवार देता था सीमा सजदेह का साथ, 24 साल बाद तलाक पर बोलीं एक्स वाइफ

सोहेल खान संग होती थी लड़ाइयां, खान परिवार देता था सीमा सजदेह का साथ, 24 साल बाद तलाक पर बोलीं एक्स वाइफ

सोहेल खान संग होती थी लड़ाइयां, खान परिवार देता था सीमा सजदेह का साथ, 24 साल बाद तलाक पर बोलीं एक्स वाइफबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। सोहेल ने 1998 में सीमा सजदेह संग शादी रचाई थी। दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। सोहेल और सीमा का रिश्ता शादी के 24 साल बाद टूट गया था। दोनों ने 2022 में तलाक ले लिया था।

इमरान खान ने ठुकरा दिया था 'चेन्नई एक्सप्रेस' का ऑफर, सालों बाद बताई वजह

इमरान खान ने ठुकरा दिया था 'चेन्नई एक्सप्रेस' का ऑफर, सालों बाद बताई वजहबॉलीवुड एक्टर इमरान खान ने लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया है। वह हाल ही में आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म 'हैप्पी पटेल' में कैमियो करते नजर आए। इमरान खान ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर भी ठुकराए।

मशहूर ओड़िया संगीतकार-गायक अभिजीत मजूमदार का निधन, 54 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

मशहूर ओड़िया संगीतकार-गायक अभिजीत मजूमदार का निधन, 54 साल की उम्र में ली अंतिम सांसओड़िया फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और गायक अभिजीत मजूमदार का निधन हो गया है। वह लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने 54 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह अभिजीत मजूमदार को कार्डियक अरेस्ट आया।

'दलदल' में पहली बार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने जा रहीं भूमि पेडेनकर, डीसीपी रीटा फरेरा का निभाया दमदार रोल

'दलदल' में पहली बार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने जा रहीं भूमि पेडेनकर, डीसीपी रीटा फरेरा का निभाया दमदार रोलबॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज 'दलदल' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस सीरीज में वह पहली बार पुलिस अफसर का किरदार निभा रही हैं। सीरीज में वह डीसीपी रीटा फरेरा बनी हैं, जो शांत लेकिन सख़्त अफसर है और अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती है।

रियलिटी शो 'द 50' के लिए निक्की तंबोली ने कसी कमर, बोलीं- मैं खेलने नहीं, राज करने आई हूं...

रियलिटी शो 'द 50' के लिए निक्की तंबोली ने कसी कमर, बोलीं- मैं खेलने नहीं, राज करने आई हूं...निक्की तंबोली एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और उनके शब्दों से साफ है कि रियलिटी शो 'द 50' में अब तूफ़ान आने वाला है। अपनी बेबाक सोच, निडर अंदाज और कभी हार न मानने वाले रवैये के लिए जानी जाने वाली निक्की इस शो में सिर्फ़ एक प्रतियोगी बनकर नहीं, बल्कि जीत के इरादे से उतर रही हैं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com