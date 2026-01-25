गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली करेंगे इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस साल रिपब्लिक डे परेड के लिए संजय लीला भंसाली के साथ मिलकर इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट करने वाली एक खास झांकी तैयार की है। यह झांकी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। यह पल इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार कोई इंडियन फिल्म डायरेक्टर देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय समारोह में सिनेमा को रिप्रेज़ेंट करेगा।

यह पहल इंडियन सिनेमा की सांस्कृतिक समृद्धि, क्रिएटिव एक्सीलेंस और ग्लोबल असर को सामने लाती है, एक ऐसा आर्ट फॉर्म जो लंबे समय से दुनिया भर में भारत का सबसे मजबूत कल्चरल एंबेसडर रहा है।

इस सहयोग को लेकर एक सूत्र ने कहा, यह पहली बार है जब इंडियन सिनेमा के सच्चे फ्लैग-बेयरर संजय लीला भंसाली गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह ऐतिहासिक सम्मान इंडियन सिनेमा के लिए एक अहम मोमेंट है और इससे देशभर में एक मजबूत माहौल बनेगा। इस खास मौके के लिए संजय लीला भंसाली से बेहतर कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

बीते कई सालों में संजय लीला भंसाली ने अपनी गहरी कहानी कहने की शैली, शानदार विज़ुअल्स और म्यूज़िक व इमोशन्स के दमदार इस्तेमाल से इंडियन सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई है। हम दिल दे चुके सनम और देवदास से लेकर ब्लैक, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी तक, उनकी फिल्मों ने परंपरा और भव्यता को खूबसूरती से मिलाते हुए भारतीय कहानियों को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है।

भंसाली की फिल्मों ने इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और ग्लोबल ऑडियंस के दिल जीते हैं। यही कारण है कि भंसाली इंडियन सिनेमा की शान, उसकी सख़्त मेहनत और गहरे इमोशन्स की सच्ची तस्वीर पेश करते हैं।