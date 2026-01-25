रविवार, 25 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 25 जनवरी 2026 (12:22 IST)

उर्वशी रौतेला के लग्जरी कार कलेक्शन में शामिल हुई रोल्स-रॉयस कलिनन और जी-वैगन, जानिए कितनी है कीमत

Urvashi Rautela car collection
उर्वशी रौतेला एक बार फिर इंटरनेट पर छा गई हैं, और इस बार वजह है लग्ज़री, सफलता और भावनाओं का दमदार संगम। अभिनेत्री ने अपने पहले से ही शानदार कार कलेक्शन में दो बेहतरीन गाड़ियाँ शामिल की हैं — 11 करोड़ रुपए की रोल्स-रॉयस कलिनन और 5 करोड़ रुपए की ग्रीन मर्सिडीज़ जी-वैगन। 
 
इन नई गाड़ियों के साथ उर्वशी के हालिया ऑटोमोबाइल कलेक्शन की कुल कीमत 16 करोड रुपए तक पहुंच गई है। जैसे ही इन लग्ज़री कारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, वे तेज़ी से वायरल हो गईं और फैंस व नेटिज़न्स हैरान रह गए।
 
शानदार रोल्स-रॉयस कलिनन शाश्वत शान और परिष्कृत elegance का प्रतीक है, वहीं बोल्ड ग्रीन जी-वैगन ताकत, आत्मविश्वास और बेबाक अंदाज़ को दर्शाती है। ये दोनों कारें मिलकर उर्वशी के सफ़र को बखूबी दर्शाती हैं — जहां गरिमा, शक्ति और अथक महत्वाकांक्षा का मेल है। 
 
सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं, तारीफ़ों और बधाइयों की बाढ़ आ गई, जिन्होंने उर्वशी के सफर को प्रेरणादायक और पूरी तरह से हक़दार बताया। 
 
अपनी अपार अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता और लगातार पेशेवर व्यस्तताओं के बावजूद, उर्वशी परिवार और भावनात्मक संतुलन को हमेशा प्राथमिकता देती हैं — यही गुण उनकी कहानी को ग्लैमर और लग्ज़री से कहीं आगे ले जाते हैं। कई फैंस के लिए उनकी सफलता निजी लगती है, क्योंकि वे अनुशासन, दृढ़ता और ऊँचाइयों पर पहुँचकर भी ज़मीन से जुड़े रहने की मिसाल हैं।
 
