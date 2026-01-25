रविवार, 25 जनवरी 2026
  Bhumi Pednekar is going to play the role of a police officer for the first time in web series Daldal
Written By WD Entertainment Desk
रविवार, 25 जनवरी 2026 (13:40 IST)

'दलदल' में पहली बार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने जा रहीं भूमि पेडेनकर, डीसीपी रीटा फरेरा का निभाया दमदार रोल

Crime thriller web series
बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज 'दलदल' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस सीरीज में वह पहली बार पुलिस अफसर का किरदार निभा रही हैं। सीरीज में वह डीसीपी रीटा फरेरा बनी हैं, जो शांत लेकिन सख़्त अफसर है और अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती है।
 
भुमि कहती हैं कि उन्हें ऐसे किरदार पसंद हैं जो बिल्कुल परफेक्ट न हों, बल्कि असली इंसानों जैसे लगें। वह अपने रोल को आसान या सुंदर दिखाने की कोशिश नहीं करतीं, बल्कि उसे जैसा है वैसा ही दिखाना चाहती हैं।
 
भूमि ने कहा, रीटा फरेरा एक ऐसी अफ़सर है जो पुरुषों से भरे पुलिस सिस्टम में काम करती है। वह ज़्यादा बोलती नहीं है और अपनी भावनाएं भी कम दिखाती है। भूमि बताती हैं कि रीटा शोर मचाकर नहीं, बल्कि शांत तरीके से अपनी बात रखती है, और यही उसे अलग बनाता है।
 
भूमि पेडनेकर का कहना है कि समाज में महिलाओं से हमेशा अच्छा और सही बनने की उम्मीद की जाती है, लेकिन वह इस सोच को बदलना चाहती हैं। उनके मुताबिक, अगर कोई महिला उलझी हुई या खामियों से भरी है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
 
दलदल एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है, जिसे अमृत राज गुप्ता ने डायरेक्ट किया है और अबंडैंशिया एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। इसमें समारा तिजोरी और आदित्य रावल भी अहम रोल में हैं। यह सीरीज़ 30 जनवरी से प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होगी और भारत समेत दुनिया के कई देशों में स्ट्रीम की जाएगी।
