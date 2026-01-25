रविवार, 25 जनवरी 2026
पद्मावत से पठान और फाइटर तक, दीपिका पादुकोण ने जनवरी को बना दिया लेजेंडरी रिपब्लिक डे महीना

Movies releasing during Republic Day week
भारतीय सिनेमा में दीपिका पादुकोण की मजबूत पकड़ उनकी उन परफॉर्मेंस से बनी है, जो वक्त के साथ भी उतनी ही यादगार रहती हैं। बॉक्स ऑफिस की भव्यता और इमोशनल गहराई के बीच बेहतरीन संतुलन बनाते हुए उन्होंने ऐसे किरदार निभाए हैं, जो क्रेडिट रोल होने के बाद भी दर्शकों के दिलों में बसे रहते हैं। 
 
दिलचस्प बात यह है कि दीपिका का रिपब्लिक डे वीक, खासकर 25 जनवरी से एक खास कनेक्शन रहा है, क्योंकि इस तारीख को उनकी तीन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और उनके किरदारों ने उनकी फिल्मोग्राफी को और ऊंचा मुकाम दिया। ऐतिहासिक फिल्मों से लेकर मॉडर्न कहानियों तक, इस रिपब्लिक डे आइए नज़र डालते हैं 25 जनवरी को रिलीज़ हुई उन फिल्मों पर, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर राज किया।
 

पद्मावत (2018): गरिमा और भीतर की ताकत की मिसाल

25 जनवरी 2018 को रिलीज़ हुई पद्मावत में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती का किरदार निभाया, जो शोर-शराबे से नहीं बल्कि गरिमा, साहस और नैतिक मजबूती से पहचाना गया। भव्य विज़ुअल्स और गहरी भावनाओं से भरी इस कहानी की असली जान दीपिका की परफॉर्मेंस रही। उनके अभिनय में ठहराव, संयम और आत्मसम्मान साफ झलकता है, जिसने इस किरदार को आम पीरियड ड्रामा से कहीं ऊपर पहुंचा दिया।
 

पठान (2023): मॉडर्न एक्शन हीरोइन की नई परिभाषा

पांच साल बाद, 25 जनवरी 2023 को दीपिका पादुकोण पठान के साथ रिपब्लिक डे वीक में लौटीं और एक बार फिर गेम चेंज कर दिया। रुबीना मोहसिन के किरदार में उन्होंने एक दमदार, बेबाक और मल्टी-लेयर्ड सुपर स्पाई को पर्दे पर उतारा, जो जितनी शारीरिक रूप से मजबूत थी, उतनी ही भावनात्मक तौर पर भी गहराई रखती थी। 
 
इस रोल में दीपिका की तेज़ समझ, इंटेंस एनर्जी और जबरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। शाहरुख खान के साथ उनकी केमिस्ट्री ने कहानी को और वजन दिया, वहीं फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए आधुनिक भारतीय सिनेमा के एक अहम पड़ाव के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली।
 

फाइटर (2024): ताकत और मकसद के साथ देशभक्ति

अपनी रिपब्लिक डे वीक वाली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फाइटर 25 जनवरी 2024 को रिलीज़ हुई, जिसमें दीपिका पादुकोण एक बिल्कुल नए और दमदार अवतार में नज़र आईं। एयर फोर्स ऑफिसर स्क्वॉड्रन लीडर मीनल राठौर के किरदार में उन्होंने सादगी भरी मजबूती, भावनात्मक गहराई और अटूट देशभक्ति को बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा। 
 
बड़े स्केल और हाई-ऑक्टेन एक्शन से भरी फिल्म में भी दीपिका ने अपने किरदार को मजबूती से संभाले रखा और कहानी में सच्चाई और दिल दोनों जोड़े। ऋतिक रोशन के साथ उनकी दमदार मौजूदगी और ज़बरदस्त केमिस्ट्री ने फिल्म के इमोशनल कोर को और मजबूत किया, वहीं दीपिका ने नेशनलिज़्म, नज़ाकत और स्टार पावर का शानदार संतुलन पेश किया।
 
पद्मावत, पठान और फाइटर, इन तीनों फिल्मों के जरिए दीपिका पादुकोण ने सिर्फ़ रिपब्लिक डे पर तीन ब्लॉकबस्टर ही नहीं दिए, बल्कि तीन ऐसे आइकॉनिक किरदार भी गढ़े, जो एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होने के बावजूद उतने ही यादगार हैं। वक्त के साथ 25 जनवरी अब सिर्फ़ एक रिलीज़ डेट नहीं रह गई है, बल्कि यह दीपिका पादुकोण के उस दौर की पहचान बन चुकी है, जहां भव्यता के साथ दम भी है और जहां हर नया किरदार उनकी विरासत को और मजबूत करता चला जाता है।
गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली करेंगे इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट

उर्वशी रौतेला के लग्जरी कार कलेक्शन में शामिल हुई रोल्स-रॉयस कलिनन और जी-वैगन, जानिए कितनी है कीमत

गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली करेंगे इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट

पद्मावत से पठान और फाइटर तक, दीपिका पादुकोण ने जनवरी को बना दिया लेजेंडरी रिपब्लिक डे महीना

रिपब्लिक डे पर फैंस को मिलेगा खास गिफ्ट, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर VD14 के टाइटल से उठेगा पर्दा

रिपब्लिक डे पर फैंस को मिलेगा खास गिफ्ट, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर VD14 के टाइटल से उठेगा पर्दासाउथ स्टार विजय देवरकोंडा आज के दौर के सबसे टैलेंटेड और गुड-लुकिंग सितारों में से एक हैं। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस, एक्टिंग और अलग ही ऑरा ने उन्हें देशभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग दिलाई है। वह जिस भी फिल्म का हिस्सा होते हैं, उसका लेवल अपने आप ऊपर चला जाता है।

डर नहीं दहशत हूं, 2026 के आखिरी में धमाका करने जा रहे शाहरुख खान, 'किंग' की रिलीज डेट हुई अनाउंस

डर नहीं दहशत हूं, 2026 के आखिरी में धमाका करने जा रहे शाहरुख खान, 'किंग' की रिलीज डेट हुई अनाउंसबॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। शाहरुख काफी समय से अपनी अपकमिंग मूवी 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। फैस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब शाहरुख खान ने फैंस का इंतजार खत्म करते हुए 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
