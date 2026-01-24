जब अंगूरी भाभी के घर प्रसाद और गिफ्ट लेकर पहुंच गया फैन, शुभांगी अत्रे ने बताया डरावना अनुभव

टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने शो 'भाबीजी घर पर हैं' से जबरदस्त पहचान हासिल की है। इस शो में उन्होंने अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर सभी का दिल जीता। शुभांगी ने हाल ही में एक चौंकाने वाले और डरावने अनुभव का खुलासा किया, जब एक फैन बिना बुलाए उनके घर में घुस गया था।

फैन एक तोहफे और प्रसाद के साथ आया था, उसने कहा कि शुभांगी ने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है और वह उनके अच्छे स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण भविष्य की कामना करता है। हालांकि उसका इरादा शायद इमोशनल रहा हो, लेकिन जिस तरह से यह हुआ, उससे एक्ट्रेस हिल गईं।

इस घटना के बारे में बात करते हुए शुभांगी कहती हैं, जब मुझे पता चला कि कोई बिना इजाज़त के मेरी सोसाइटी में घुस गया है और मेरे गेट तक पहुंच गया है, तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। यह मेरे लिए बहुत डरावना था।

शुभांगी ने कहा कि वह अपने फैंस के प्यार का सम्मान करती हैं, लेकिन ऐसे काम खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं लोगों के दिए गए प्यार और आशीर्वाद की सच में सराहना करती हूं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन इस तरह किसी के घर में घुसना सही नहीं है। यह हद पार करना था।

एक्ट्रेस बताती हैं कि फैन ने उनसे कहा कि वह उनके लिए प्रसाद लाया है क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने बहुत दुख झेला है और वह चाहती हैं कि वह स्वस्थ और शांति से रहें। वह कहता रहा कि वह सिर्फ मुझे आशीर्वाद देना चाहता है और मुझे खुश देखना चाहता है। मैं भावनाओं को समझती हूं, लेकिन कुछ सीमाएं होनी चाहिए।

शुभांगी इस घटना को भयानक भी बताती हैं। उन्होंने कहा, कुछ पलों के लिए, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। मेरी सुरक्षा और मेरे परिवार की सुरक्षा सबसे पहले आती है। सच कहूं तो, यह एक भयानक अनुभव था। सेलिब्रिटी भी आम इंसान होते हैं और उन्हें भी प्राइवेसी का हक है। हम कैमरे के सामने काम करते हैं, लेकिन हमारा घर हमारी पर्सनल जगह है। सभी को इसका सम्मान करना चाहिए।

शुभांगी उम्मीद करती हैं कि लोग उनके नज़रिए को समझेंगे। उन्होंने कहा, फैंस का प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन यह हमेशा सम्मानजनक और सुरक्षित होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूं।