शनिवार, 24 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Angoori Bhabhi aka Shubhangi Atres shocking fan encounter says It was very scary for me
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 24 जनवरी 2026 (16:04 IST)

जब अंगूरी भाभी के घर प्रसाद और गिफ्ट लेकर पहुंच गया फैन, शुभांगी अत्रे ने बताया डरावना अनुभव

Angoori Bhabhi
टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने शो 'भाबीजी घर पर हैं' से जबरदस्त पहचान हासिल की है। इस शो में उन्होंने अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर सभी का दिल जीता। शुभांगी ने हाल ही में एक चौंकाने वाले और डरावने अनुभव का खुलासा किया, जब एक फैन बिना बुलाए उनके घर में घुस गया था। 
 
फैन एक तोहफे और प्रसाद के साथ आया था, उसने कहा कि शुभांगी ने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है और वह उनके अच्छे स्वास्थ्य और शांतिपूर्ण भविष्य की कामना करता है। हालांकि उसका इरादा शायद इमोशनल रहा हो, लेकिन जिस तरह से यह हुआ, उससे एक्ट्रेस हिल गईं।
 
इस घटना के बारे में बात करते हुए शुभांगी कहती हैं, जब मुझे पता चला कि कोई बिना इजाज़त के मेरी सोसाइटी में घुस गया है और मेरे गेट तक पहुंच गया है, तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। यह मेरे लिए बहुत डरावना था।
 
शुभांगी ने कहा कि वह अपने फैंस के प्यार का सम्मान करती हैं, लेकिन ऐसे काम खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं लोगों के दिए गए प्यार और आशीर्वाद की सच में सराहना करती हूं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन इस तरह किसी के घर में घुसना सही नहीं है। यह हद पार करना था। 
 
एक्ट्रेस बताती हैं कि फैन ने उनसे कहा कि वह उनके लिए प्रसाद लाया है क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने बहुत दुख झेला है और वह चाहती हैं कि वह स्वस्थ और शांति से रहें। वह कहता रहा कि वह सिर्फ मुझे आशीर्वाद देना चाहता है और मुझे खुश देखना चाहता है। मैं भावनाओं को समझती हूं, लेकिन कुछ सीमाएं होनी चाहिए। 
 
शुभांगी इस घटना को भयानक भी बताती हैं। उन्होंने कहा, कुछ पलों के लिए, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। मेरी सुरक्षा और मेरे परिवार की सुरक्षा सबसे पहले आती है। सच कहूं तो, यह एक भयानक अनुभव था। सेलिब्रिटी भी आम इंसान होते हैं और उन्हें भी प्राइवेसी का हक है। हम कैमरे के सामने काम करते हैं, लेकिन हमारा घर हमारी पर्सनल जगह है। सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। 
 
शुभांगी उम्मीद करती हैं कि लोग उनके नज़रिए को समझेंगे। उन्होंने कहा, फैंस का प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन यह हमेशा सम्मानजनक और सुरक्षित होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
तंबाकू के विज्ञापन के लिए सुनील शेट्टी को ऑफर हुए थे 40 करोड़ रुपए, बोले- सब पर दाग लगा देगा...

जब अंगूरी भाभी के घर प्रसाद और गिफ्ट लेकर पहुंच गया फैन, शुभांगी अत्रे ने बताया डरावना अनुभव

जब अंगूरी भाभी के घर प्रसाद और गिफ्ट लेकर पहुंच गया फैन, शुभांगी अत्रे ने बताया डरावना अनुभवटीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने शो 'भाबीजी घर पर हैं' से जबरदस्त पहचान हासिल की है। इस शो में उन्होंने अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर सभी का दिल जीता। शुभांगी ने हाल ही में एक चौंकाने वाले और डरावने अनुभव का खुलासा किया, जब एक फैन बिना बुलाए उनके घर में घुस गया था।

अदाकारी छोड़ बिजनेसवुमन बनीं 'बालिका वधु' की एक्ट्रेस, शॉर्क टैंक इंडिया में लेकर पहुंचीं अपना प्रोडक्ट, कीमत पर उठे सवाल

अदाकारी छोड़ बिजनेसवुमन बनीं 'बालिका वधु' की एक्ट्रेस, शॉर्क टैंक इंडिया में लेकर पहुंचीं अपना प्रोडक्ट, कीमत पर उठे सवालटीवी सीरियल 'बालिका वधू' में गहना का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाली नेहा मर्दा अब एक बिजनेसवुमन बन गई हैं। उन्होंने 2023 में बेटी के जन्म के बाद से छोटे पर्दे से दूरी बना ली थी। अब नेहा मर्दा 'शार्क टैंक इंडिया' सीजन 5 में नजर आने वाली हैं।

सुभाष घई एक्टिंग में रहे फ्लॉप, निर्देशन के क्षेत्र में मिली कामयाबी

सुभाष घई एक्टिंग में रहे फ्लॉप, निर्देशन के क्षेत्र में मिली कामयाबीबॉलीवुड में सुभाष घई को एक ऐसे फिल्मकार के तौर पर शुमार किया जाता है, जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया। नागपुर में 24 जनवरी 1945 को जन्में सुभाष घई बचपन के दिनों से हीं फिल्मो में काम करना चाहते थे। अपने इसी सपने को साकार करने के लिये सुभाष घई ने पुणे के फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया में प्रशिक्षण लिया।

देशभक्ति से भरपूर 'बैटल ऑफ गलवान' का पहला गाना 'मातृभूमि' हुआ रिलीज

देशभक्ति से भरपूर 'बैटल ऑफ गलवान' का पहला गाना 'मातृभूमि' हुआ रिलीजबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिन फिल्म के गाने 'मातृभूमि' का टीजर रिलीज किया गया था। इसके बाद से फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। अब मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना 'मातृभूमि' रिलीज कर दिया है।

45 साल की हुईं रिया सेन, हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर मचा देती हैं तहलका

45 साल की हुईं रिया सेन, हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर मचा देती हैं तहलकाबॉलीवुड एक्ट्रेस रिया सेन 24 जनवरी को अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। वह अभिनेत्री मुनमुन सेन की बेटी हैं। उनकी नानी सुचित्रा सेन भी मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। हालांकि रिया फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मां और नानी जैसा नाम हासिल नहीं कर पाईं।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com