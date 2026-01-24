शनिवार, 24 जनवरी 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 24 जनवरी 2026 (17:35 IST)

डर नहीं दहशत हूं, 2026 के आखिरी में धमाका करने जा रहे शाहरुख खान, 'किंग' की रिलीज डेट हुई अनाउंस

King movie release date
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। शाहरुख काफी समय से अपनी अपकमिंग मूवी 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं। फैस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब शाहरुख खान ने फैंस का इंतजार खत्म करते हुए 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। 
 
शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर 'किंग' की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट टीजर शेयर किया है। वीडियो में शाहरुख खान के किरदार की झलक भी दषखने को मिल रही है। टीजर का बैकग्राउंड काफी इंटेंस और डायनेमिक्स है।
 
45 सेकंड के टीजर की शुरुआत में शाहरुक खान बर्फी‍ली वादियों के बीच कैमरे के सामने पीठ करके खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी पीठ खून से सनी दिख रही हैं। इसके बाद कांच की छत को तोड़ते हुए शाहरुख खान की धमाकेदार एंट्री देखने को मिलती हैं। 
 
वहीं बैकग्राउंड में शाहरुख आवाज में दमदार डायलॉग सुनने को मिलता है। वह कहते हैं, 'डर नहीं दहशत हूं।' इस टीजर को शेयर करते हुए शाहरुख ने कैप्शन में लिखा, 'किंग 24-12-2026 को सिनेमाघरों में दहाड़ने के लिए तैयार है।' 
 
'किंग' की रिलीज डेट आउट होने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। फिल्म में शाहरुख के साथ दीपिका पादुकोण, सुहाना खान, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार नजर आने वाले है। 'किंग' से सुहाना की थिएट्रिकल डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है। 
 
तंबाकू के विज्ञापन के लिए सुनील शेट्टी को ऑफर हुए थे 40 करोड़ रुपए, बोले- सब पर दाग लगा देगा...

तंबाकू के विज्ञापन के लिए सुनील शेट्टी को ऑफर हुए थे 40 करोड़ रुपए, बोले- सब पर दाग लगा देगा...बॉलीवुड के कई स्टार्स तंबाकू के ब्रांड्स का विज्ञापन करते नजर आते हैं। इस वजह से उन्हें काफी आलोचना का भी सामना करना पह़ता है। हालांकि कई ऐसे एक्टर्स भी है जो मोटी रकम मिलने के बाद भी ऐसे विज्ञापनों को करने से मना कर देते हैं।

जब अंगूरी भाभी के घर प्रसाद और गिफ्ट लेकर पहुंच गया फैन, शुभांगी अत्रे ने बताया डरावना अनुभव

जब अंगूरी भाभी के घर प्रसाद और गिफ्ट लेकर पहुंच गया फैन, शुभांगी अत्रे ने बताया डरावना अनुभवटीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने शो 'भाबीजी घर पर हैं' से जबरदस्त पहचान हासिल की है। इस शो में उन्होंने अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर सभी का दिल जीता। शुभांगी ने हाल ही में एक चौंकाने वाले और डरावने अनुभव का खुलासा किया, जब एक फैन बिना बुलाए उनके घर में घुस गया था।

अदाकारी छोड़ बिजनेसवुमन बनीं 'बालिका वधु' की एक्ट्रेस, शॉर्क टैंक इंडिया में लेकर पहुंचीं अपना प्रोडक्ट, कीमत पर उठे सवाल

अदाकारी छोड़ बिजनेसवुमन बनीं 'बालिका वधु' की एक्ट्रेस, शॉर्क टैंक इंडिया में लेकर पहुंचीं अपना प्रोडक्ट, कीमत पर उठे सवालटीवी सीरियल 'बालिका वधू' में गहना का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाली नेहा मर्दा अब एक बिजनेसवुमन बन गई हैं। उन्होंने 2023 में बेटी के जन्म के बाद से छोटे पर्दे से दूरी बना ली थी। अब नेहा मर्दा 'शार्क टैंक इंडिया' सीजन 5 में नजर आने वाली हैं।

सुभाष घई एक्टिंग में रहे फ्लॉप, निर्देशन के क्षेत्र में मिली कामयाबी

सुभाष घई एक्टिंग में रहे फ्लॉप, निर्देशन के क्षेत्र में मिली कामयाबीबॉलीवुड में सुभाष घई को एक ऐसे फिल्मकार के तौर पर शुमार किया जाता है, जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया। नागपुर में 24 जनवरी 1945 को जन्में सुभाष घई बचपन के दिनों से हीं फिल्मो में काम करना चाहते थे। अपने इसी सपने को साकार करने के लिये सुभाष घई ने पुणे के फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया में प्रशिक्षण लिया।

देशभक्ति से भरपूर 'बैटल ऑफ गलवान' का पहला गाना 'मातृभूमि' हुआ रिलीज

देशभक्ति से भरपूर 'बैटल ऑफ गलवान' का पहला गाना 'मातृभूमि' हुआ रिलीजबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिन फिल्म के गाने 'मातृभूमि' का टीजर रिलीज किया गया था। इसके बाद से फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। अब मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना 'मातृभूमि' रिलीज कर दिया है।

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
