45 साल की हुईं रिया सेन, हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर मचा देती हैं तहलका

Riya Sen birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया सेन 24 जनवरी को अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। वह अभिनेत्री मुनमुन सेन की बेटी हैं। उनकी नानी सुचित्रा सेन भी मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। हालांकि रिया फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मां और नानी जैसा नाम हासिल नहीं कर पाईं। 
 
कोलकाता में जन्मी रिया सेन भी एक्ट्रेस बनी। कुछ तमिल फिल्म करने के बाद 2001 में हिंदी फिल्मों में 'स्टाइल' से उन्होंने कदम रखा।
 
रिया सेन ने कुछ बंगाली फिल्में भी की, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली।
 
रिया सेन अपने हॉट फोटो के कारण सदैव चर्चा में रहीं। वे अपने ग्लैमरस अवतार में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं।
 
अगस्त 2017 में रिया ने बॉयफ्रेंड शिवम तिवारी के साथ अचानक शादी कर सभी को चौंका दिया था। 
 
शादी से पहले रिया का नाम अश्मित पटेल, राइटर सलमान रुशदी, युवराज सिह, जॉन अब्राहम, अक्षय खन्ना और श्रीसंत संग भी जुड़ा था। 
 
रिया सेन 5 भाषाओं की जानकार हैं। वह हिंदी, बंगाली, तमिल, मलयालम और इंग्लिश अच्छी तरह से बोल लेती हैं।
