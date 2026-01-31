शनिवार, 31 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :वॉशिंगटन , शनिवार, 31 जनवरी 2026 (09:17 IST)

ट्रंप ने केविन वॉर्श को सौंपी फेड रिजर्व की कमान, क्या होगा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर?

Donald Trump Nominates Kevin Warsh as New Federal Reserve Chairman
Kewin Warsh : डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वॉर्श को अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के रूप में नामित किया है। सीनेट की मंजूरी मिलने पर वॉर्श मई 2026 से जेरोम पॉवेल की जगह लेंगे और चार साल तक इस पद पर रहेंगे। लोगों को उम्मीद है कि ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ALSO READ: क्या मीडिल ईस्ट में छिड़ने वाला है महायुद्ध, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट वॉर्निंग
 
वॉर्श, जो फेड के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उन्हें मौद्रिक नीति और ब्याज दरों की गहरी समझ है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के प्रशासन में वे आर्थिक सलाहकार रहे हैं और राष्ट्रीय आर्थिक परिषद में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2008 के वैश्विक वित्तिय संकट से अमेरिकी फेड को उबारने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अपनी 'हॉकिश' (कठोर मौद्रिक नीति के समर्थक) छवि के लिए जाने जाते हैं। उनके विचारों से संकेत मिलता है कि भविष्य में ब्याज दरों में उतनी कटौती नहीं होगी जितनी पहले उम्मीद की जा रही थी।
 
अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉर्श को इस पद के लिए इसलिए चुना है क्योंकि वे इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए और मुद्रास्फीति पर काबू पाए।
 
व्हाइट हाउस ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में ट्रंप और वॉर्श की एक साथ फोटो शेयर करते हुए कहा कि केविन वॉश फेड के लिए राइट चॉइस हैं। उन्हें पता है कि सेंट्रल बैंक ने कहां गलती की और उसे कैसे ठीक करना है?

ट्रंप के इस फैसले से 30 जनवरी को अमेरिकी डॉलर में जबरदस्त उछाल देखा गया। डॉलर के मजबूत होने से डॉलर में ट्रेड होने वाली कीमती धातुएं विदेशी खरीदारों के लिए महंगी हो जाती हैं, जिससे निवेश के तौर पर इनका आकर्षण कम हो जाता है। सोने और चांदी में भी इसी वजह से शुक्रवार को भारी गिरावट दिखाई दी।
edited by : Nrapendra Gupta
न विज्ञान का तर्क, न समय की मार, इंतजार के 12 साल, आज भी गुरु के 'जागने' की आस में पथराई हजारों आंखें

न विज्ञान का तर्क, न समय की मार, इंतजार के 12 साल, आज भी गुरु के 'जागने' की आस में पथराई हजारों आंखें29 जनवरी 2014 की वह तारीख जब डॉक्टरों ने आशुतोष महाराज को 'क्लिनिकली डेड' घोषित कर दिया था। लेकिन उनके भक्तों के लिए यह अंत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। हैरानी की बात यह है कि इन 12 वर्षों में भक्तों की संख्या कम होने के बजाय और बढ़ गई है। संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के 12वें 'समाधि दिवस' पर शिष्यों की आस्था अटूट है और हजारों की संख्या में शिष्य आते हैं।

भारत में निपाह वायरस से हड़कंप, संक्रमण के 2 केस आए सामने, क्‍या बोला WHO

भारत में निपाह वायरस से हड़कंप, संक्रमण के 2 केस आए सामने, क्‍या बोला WHONipah virus cases in India : देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के कहर के बाद पश्चिम बंगाल में खतरनाक निपाह वायरस (Nipah virus) के 2 मामले सामने आए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। ये दोनों व्यक्ति उत्तरी 24 परगना जिले के एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं। यह वायरस भारत में पहली बार 2001 में दिखा था और अब तक कई बार इसके मामले सामने आ चुके हैं। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने कहा कि वायरस फैलने का खतरा कम है और यात्रा या व्यापार प्रतिबंधों की कोई जरूरत नहीं है।

Ajit Pawar plane crash Baramati : 'ट्रैफिक जाम' ने तय किया जिंदगी और मौत का फासला, ब्रेसलेट बना आखिरी पहचान, 5 सपनों की दर्दनाक मौत

Ajit Pawar plane crash Baramati : 'ट्रैफिक जाम' ने तय किया जिंदगी और मौत का फासला, ब्रेसलेट बना आखिरी पहचान, 5 सपनों की दर्दनाक मौतअजित पवार के भयानक विमान हादसे की कहानी

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाभारत का सबसे ताकतवर बैटरी वाला मोबाइल

ट्रंप को क्‍यों आई भारत की याद, क्‍या चीन को घेरने की है तैयारी, PM मोदी को भेजा 'पैक्स सिलिका' का न्‍योता

ट्रंप को क्‍यों आई भारत की याद, क्‍या चीन को घेरने की है तैयारी, PM मोदी को भेजा 'पैक्स सिलिका' का न्‍योताIndia-America Partnership News : चीन आर्थिक मदद के दम पर दुनियाभर में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में चीन का मुकाबला करने की चाहत लिए अमेरिका ने भारत केंद्रित एक बड़ी बैठक की योजना बनाई है। चीन के बढ़ते तकनीकी प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होने का न्योता भेजा है।

सुनेत्रा पवार संभालेंगी अजित दादा की विरासत, होंगी महाराष्‍ट्र की पहली महिला उपमुख्‍यमंत्री, कैसा रहा है उनका राजनीतिक करियर?

सुनेत्रा पवार संभालेंगी अजित दादा की विरासत, होंगी महाराष्‍ट्र की पहली महिला उपमुख्‍यमंत्री, कैसा रहा है उनका राजनीतिक करियर?Sunetra Pawar news in hindi : अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे राजभवन में उपमुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगी। वे महाराष्‍ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। जानिए कौन हैं सुनेत्रा पवार और अब तक कैसा रहा उनका राजनीतिक करियर?

LIVE: सुनेत्रा पवार संभालेंगी अजित पवार की विरासत, आज लेंगी डिप्टी सीएम पद की शपथ

LIVE: सुनेत्रा पवार संभालेंगी अजित पवार की विरासत, आज लेंगी डिप्टी सीएम पद की शपथLatest News Today Live Updates in Hindi : राज्यसभा सांसद और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज शाम को राजभवन में उपमुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगी। पल पल की जानकारी...

क्या मीडिल ईस्ट में छिड़ने वाला है महायुद्ध, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट वॉर्निंग

क्या मीडिल ईस्ट में छिड़ने वाला है महायुद्ध, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की लास्ट वॉर्निंगखाड़ी क्षेत्र (Gulf Region) में बढ़ती सैन्य हलचल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह खत्म करे और दूसरा देश के भीतर विरोध प्रदर्शन कर रहे नागरिकों की हत्या बंद करे।

LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से बात की

LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से बात कीLatest News Today Live Updates in Hindi: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमति जताई। पल पल की जानकारी...

Imran Khan के खिलाफ जेल में ऑपरेशन 'आंखफोड़वा' , क्या अंधा करने की साजिश कर रहे हैं शहबाज और मुनीर

Imran Khan के खिलाफ जेल में ऑपरेशन 'आंखफोड़वा' , क्या अंधा करने की साजिश कर रहे हैं शहबाज और मुनीरपाकिस्तान में करीब 909 दिनों से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ असीम मुनीर ऑपरेशन आंखफोड़वा चला रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक शहबाज-मुनीर के राज में खुलेआम उन पर इतने टॉर्चर किए जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के अंधे होने की नौबत आ गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक इमरान खान की सेहत को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उनके पसर्नल डॉक्टर्स को मिलने नहीं दिया जा रहा है।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।
