भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वालों का काम किसी चमत्कार से कम नहीं

how to win reward from GST bill : आप भी सरकार से 1 करोड़ रुपए की राशि का इनाम जीत सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक जागरूक और ईमानदार ग्राहक बनना होगा। केन्द्र सरकार की मेरा बिल 'मेरा अधिकार नामक योजना' के तहत हर महीने निकाले जाने वाले ड्रॉ में भाग लेने के लिए ग्राहक को अपना जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा।