Delhi Hospital Fire Case : उपराज्यपाल सक्सेना ने मुख्य सचिव को दिए जांच के निर्देश

Lieutenant Governor gave instructions for investigation regarding the hospital accident : दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में बच्चों के एक अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच शुरू करने का निर्देश दिया। इस हादसे में 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई।

12 नवजात शिशुओं को सुरक्षित बचाया : दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि ‘बेबी केयर न्यू बॉर्न’ नामक निजी अस्पताल में शनिवार रात करीब 11:30 बजे आग लग गई और जल्द ही यह दो अन्य इमारतों में फैल गई। उन्होंने कहा कि वहां से 12 नवजात शिशुओं को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन उनमें से सात की मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने बताया कि पांच शिशुओं का एक अन्य अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

घटना के दोषियों को सजा दिलवाने का आश्वासन : उपराज्यपाल सक्सेना ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, मैंने मुख्य सचिव से दिल्ली में बच्चों के अस्पताल में आग लगने की दुखद घटना की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही सीपी (पुलिस आयुक्त) को सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा, शोकसंतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उपराज्यपाल ने कहा, मैं इस घटना के दोषियों को सजा दिलवाने का आश्वासन देता हूं।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार और मुख्य सचिव नरेश कुमार को इस घटना की तुरंत जांच करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने इस घटना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों या निजी लोगों की जानकारी भी मांगी है। भारद्वाज ने कहा कि दीपक कुमार को निर्देश ईमेल के जरिए भेजे गए क्योंकि वह फोन कॉल और संदेशों का जवाब नहीं दे रहे थे।

अस्पताल के संचालकों को गिरफ्तार करने का निर्देश : उन्होंने बचाए गए शिशुओं का दिल्ली सरकार की ‘फरिश्ते’ योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज कराए जाने का भी आदेश दिया। भारद्वाज ने मृतकों के परिजनों और घायलों को जल्द मुआवजा जारी किए जाने और अस्पताल के संचालकों को गिरफ्तार करने का भी निर्देश जारी किया। (भाषा)

